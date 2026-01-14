Maison Daphné debutta a Maison&Objet con la linea Home green

La storica maison di Sanremo presenta a Parigi una collezione casa tra design, sostenibilità e heritage italiano

Dal 15 al 19 gennaio, Maison Daphné sarà tra i protagonisti di Maison&Objet, uno degli appuntamenti di riferimento a livello globale per il design e l’abitare contemporaneo. La maison sanremese porterà a Parigi una nuova collezione dedicata al tessile e agli accessori per la casa, confermando il dialogo tra alta moda e interior design.

La partecipazione alla fiera rappresenta un passaggio strategico per il marchio, che sceglie un contesto internazionale per presentare una visione dell’abitare in cui estetica e responsabilità ambientale procedono insieme.

La collezione Home green

Al centro della presentazione c’è la linea Home green, pensata per coniugare qualità artigianale e attenzione all’impatto ambientale. I prodotti sono realizzati esclusivamente con tessuti sostenibili e fibre naturali, selezionate per le loro caratteristiche ecologiche e biodegradabili, senza rinunciare alla raffinatezza che da sempre distingue la maison.

La ricerca sui materiali si inserisce in un percorso più ampio, orientato a ridurre l’impronta ambientale dei processi produttivi mantenendo elevati standard estetici e funzionali.

Stampe d’archivio e tinture ecologiche

Un elemento distintivo della nuova proposta è il lavoro sulle stampe. Le grafiche iconiche di Maison Daphné, tratte dall’archivio storico conservato nel museo d’impresa, vengono reinterpretate attraverso tecniche di stampa che utilizzano esclusivamente coloranti non inquinanti.

Questa scelta consente di valorizzare il patrimonio creativo del marchio, garantendo al tempo stesso prodotti pensati per un utilizzo quotidiano attento al benessere delle persone e dell’ambiente domestico.

Tradizione italiana e visione contemporanea

Con la presenza a Maison&Objet, Maison Daphné rafforza il proprio ruolo di interprete dello stile italiano applicato al mondo della casa. La collezione Home green esprime un equilibrio tra memoria storica e progettualità contemporanea, proponendo un’idea di lusso che integra consapevolezza ambientale e cultura del bello.

L’appuntamento è al Parc des Expositions Paris Nord Villepinte, dove la maison presenterà una visione dell’arredo capace di unire identità, innovazione e sostenibilità.

