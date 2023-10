Mădălina Florea prima nel prologo del Golfo dell’Isola Trail Race

Una finish line con sorpresa quella del prologo crono femminile (8,7 km con 400 m D+) del Golfo dell’Isola Trail Race, finalissima delle Golden Trail World Series 2023, supportate da Salomon, con l’organizzazione di Golfo dell’Isola e TriO Events e il sostegno di Regione Liguria e dei Comuni di Noli, Spotorno, Vezzi Portio e Bergeggi.

Nonostante il serrato duello ai vertici del ranking mondiale, a tagliare il traguardo nella Terrazza a Mare “Ferrer Manuelli” con il miglior tempo di 39′ e conquistare i 100 punti in palio è Mădălina Florea (CSM Sighisoara, Romania), che balza così dal 9° al 5° posto. Dopo aver ottenuto un 7° posto alla Sierre Zinal e dimostrato la sua incredibile crescita con l’ottimo 3° posto alla Mammoth Trail Fest 26k, si impone con il netto distacco di 38″ su Sophia Laukli (Salomon, USA), seguita da Judith Wyder (Hoka One One/Red Bull, Svizzera), con il tempo di 40’32”. Venerdì 20 ottobre tocca agli uomini (ore 16.30) sfidarsi sullo stesso tracciato per il prologo.

Nella top 3 generale, la situazione resta, quindi, invariata con la Laukli che continua a guidare la classifica, incalzata dalla Wyder e dalla Osa.

“Sono veramente felice, mi sono divertita moltissimo! Ho dimostrato di poter lottare tra le grandi – dichiara la 30enne Mădălina Florea – Vengo dall’atletica quindi mi sono preparata allenandomi sui 5000 e sui 10000 metri. Essendo abituata alla pista, non è per me sempre facile correre su sentieri off-road tecnici. Mi sono detta che dovevo solo concentrarmi sul mio ritmo e nient’altro. Non ho fatto caso al tempo o alla tipologia di percorso. Mi sembrava di essere appena partita e, invece, ero già arrivata. Il viaggio negli Stati Uniti per le due tappe precedenti mi ha permesso di allenarmi in quota e sento che sta dando i suoi frutti. Non mi sentivo nemmeno stanca all’arrivo. Non vedo l’ora che arrivi sabato per poter puntare di nuovo alla vittoria!”

Le finalissime del weekend a Noli

Sabato 21 (donne, ore 10) e domenica 22 ottobre (uomini, ore 10.15) le Golden Trail World Series si sposteranno a Noli per le sfide principali su un tracciato di 26 km e 1.430 m D+ con ben 300 punti in palio. Le gare, trasmesse in diretta su Eurosport e su 70 emittenti tv, daranno vita a una classifica Open ed Élites, oltre a un ranking a squadre delle migliori National Series. Il circuito avrà un percorso inedito, strutturato in petali: dalla partenza in Corso Italia partiranno diversi anelli da completare per tornare più volte nella Fan Zone in Piazzetta Chiappella. Con questo nuovo format, gli spettatori assisteranno al passaggio degli atleti per 6 volte, sostenuti dal caloroso pubblico.