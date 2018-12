‘Macron démission’. E la polizia carica gilets jaunes a Parigi: scontri e feriti | Video

“Macron démission, Macron démission”. Cariche della polizia francese contro i “Gilets jaunes” che stamane sono di nuovo scesi in piazza presso l’Arco di Trionfo a Parigi per protestare contro i rincari dei prezzi dei carburanti e l’aumento delle tasse decisi dal governo europeista di Emmanuel Macron.

Alcune migliaia di manifestanti si sono radunati in un corteo non autorizzato. Quando i gendarmi hanno cominciato a sparare lacrimogeni e a far volare manganellate, molti si sono difesi con un lancio di pietre e spostando le transenne, facendo così arretrare gli agenti in assetto antisommossa.

Gli scontri sono proseguiti per tutta la mattina. Al momento si sono registrati poche decine di feriti.

I video sono stati pubblicati stamane sul canale Youtube da “Gilets Jaune Tv” e da Rachid Khardou.