Lutto nel mondo della nautica, è morto Cesare Sangermani

Il mondo della nautica e della cantieristica è in lutto per la morte di Cesare Sangermani. Cesare Sangermani era un maestro d’ascia e titolare dei cantieri Sangermani nel porto di Lavagna, cantieri che per un secolo hanno costruito imbarcazioni a vela rigorosamente in legno.

Se padre era stato un pioniere della nautica, il figlio Cesare non non era da meno. In particolare, negli anni scorsi, aveva ricoperto la carica di presidente del Distretto della Nautica del Tigullio.

Sangermani aveva 72 anni e da tempo lottava contro una grave malattia, lascia la moglie e i due figli.

Per sua volontà non ci saranno funerali pubblici.