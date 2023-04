L’US Sestri Levante chiede di potere usare lo stadio di Chiavari

US Sestri Levante 1919 SSDRL chiede la disponibilità dello stadio comunale di Chiavari. Per questo il sindaco scrive alla Virtus Entella, attuale gestore dell’impianto.

“Non avendo un impianto sportivo a norma per la categoria in cui sono stati promossi, ovvero la serie C – spiega il sindaco Federico Messuti – la società US Sestri Levante 1919 SSDRL ha chiesto alla nostra amministrazione la possibilità di poter disputare le gare del prossimo campionato all’interno del campo di via Gastaldi.

I rapporti tra Comune e Virtus Entella, attuale gestore della struttura, sono regolati da un contratto, in scadenza il 30 giugno 2023, che ne prevede l’utilizzo da parte di squadre cittadine come riportato nell’art. 6.5.

È, quindi, necessaria la disponibilità da parte della società chiavarese affinché il nostro ente possa esprimersi entro la data richiesta, ovvero il 20 giugno 2023. Per tale ragione, abbiamo scritto alla Virtus Entella di indicare, in modo chiaro, l’assenso o il diniego a concedere la fruizione dell’impianto alla Us Sestri Levante 1919 SSDRL”.