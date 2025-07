Lunedì 28 i funerali del motociclista della Polizia locale

I funerali dell’agente motociclista della Polizia locale Alessio Gaglia sono in programma lunedì 28 luglio alle ore 10, nella Chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea di piazza Matteotti a Genova.

Il 31enne era deceduto l’altra notte per le lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto venerdì scorso in via Pedullà, durante lo svolgimento di un servizio.

Giovedì 23 è previsto l’esame autoptico al San Martino disposto dalla Procura di Genova, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Il Comune si farà carico degli oneri del servizio funebre.