Lunaria Teatro celebra Andrea Camilleri a Palazzo Ducale

A Genova un omaggio scenico al maestro siciliano nel centenario della nascita, con Daniela Ardini e la compagnia Lunaria

Genova dedica una serata speciale ad Andrea Camilleri nel centenario della nascita. L’iniziativa rientra nel cartellone di Lunaria a Levante e si svolge sabato 17 gennaio, alle 18, nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale. Sul palco Daniela Ardini, Pietro Montandon e Paolo Portesine per un appuntamento che intreccia parola, memoria e teatro.

Il legame tra Camilleri e Lunaria Teatro

L’omaggio nasce da un rapporto diretto e profondo. Daniela Ardini, direttrice artistica di Lunaria Teatro, è stata allieva di Camilleri all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Un percorso formativo durato tre anni che ha inciso in modo determinante sulla nascita e sull’identità della compagnia, oggi prossima ai quarant’anni di attività.

Dall’insegnamento alla scena

Il rapporto con Camilleri non si è limitato alla didattica. Il maestro seguì e sostenne la messa in scena di Lunaria di Vincenzo Consolo, spettacolo presentato in prima assoluta nel 1986 e diventato il riferimento simbolico della compagnia. Un’esperienza fondativa che ha lasciato un’impronta duratura nelle scelte artistiche successive.

I testi e la poetica al centro dell’evento

La serata alterna brani in prosa e in versi, selezionati per restituire la varietà e la leggerezza della scrittura camilleriana. I temi attraversati richiamano i cardini della sua poetica: la Sicilia come luogo dell’anima, il mare come orizzonte narrativo, le figure femminili come motore umano e simbolico del racconto.

Un percorso artistico condiviso

Negli anni più recenti Lunaria Teatro ha continuato a confrontarsi con l’opera di Camilleri, portando in scena testi come Maruzza Musumeci e I quattro Natali di Tridicino, adattati e interpretati da Pietro Montandon. Un dialogo costante che trova nell’omaggio di Palazzo Ducale una sintesi naturale.

Appuntamento a Palazzo Ducale

L’evento si tiene nella Sala del Minor Consiglio, con produzione firmata Lunaria Teatro. I biglietti sono disponibili con diverse fasce di prezzo e riduzioni previste. Informazioni e prenotazioni sono gestite direttamente dalla compagnia attraverso i propri canali ufficiali.

