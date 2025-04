Lunaria a Levante, sabato al Museo Edoardo Chiossone con “Quel che affidiamo al vento” sabato 12 aprile alle ore 16

Nell’ambito di “Lunaria a Levante 2025”, la compagnia diretta da Daniela Ardini e Giorgio Panni torna al Museo Edoardo Chiossone con “Quel che affidiamo al vento”, reading musicale di Laura Imai Messina con Pietro Montandon e Alma Poli, in scena sabato 12 aprile alle ore 16.

La scelta del Museo di arte orientale per questa rappresentazione non è casuale: l’autrice Laura Imai Messina, infatti, ci conduce in un luogo realmente esistente nel nord-est del Giappone, toccando con delicatezza la tragedia dello tsunami del 2011, e consegnandoci un mondo fragile ma denso di speranza, una storia di resilienza la cui più grande magia risiede nella realtà.

Sul fianco scosceso di Kujira-yama, la Montagna della Balena, si spalanca un immenso giardino chiamato Bell Gardia, in mezzo a cui è installata una cabina, con un telefono non collegato, che trasporta le voci nel vento.

Da tutto il Giappone vi convogliano ogni anno migliaia di persone che hanno perduto qualcuno, che alzano la cornetta per parlare con chi è nell’aldilà. Quando su quella zona si abbatte un uragano di immane violenza, da lontano accorre una donna, pronta a proteggere il giardino a costo della sua vita.

Si chiama Yui, ha trent’anni e una data separa quella che era da quella che è: 11 marzo 2011. Quel giorno lo tsunami le sottrasse la gioia di essere al mondo. Ma quando a Bell Gardia Yui incontra Takeshi, la sua vita prende un corso inaspettato. Per rimarginare le ferite di un’esistenza servono coraggio, fortuna e un luogo comune in cui dipanare il racconto di sé. Perché quando nessuno si attende il miracolo, il miracolo avviene.

Laura Imai Messina è nata a Roma. A ventitré anni si è trasferita a Tokyo, dove ha conseguito un master e un PhD in Letterature Comparate. È autrice di romanzi, saggi e storie per ragazzi. Nel 2020 è uscito Quel che affidiamo al vento (Piemme), caso editoriale tradotto in oltre trenta paesi. Sempre per Piemme, è uscito nel 2022 il romanzo L’isola dei battiti del cuore. Per Einaudi ha pubblicato Tokyo tutto l’anno.

Viaggio sentimentale nella grande metropoli (2020 e 2022), Le vite nascoste dei colori (2021 e 2022), Il Giappone a colori (2023 e 2024) e Tutti gli indirizzi perduti (2024). Collabora con numerosi inserti culturali italiani, e con la radio-televisione giapponese NHK. Vive tra Kamakura e Tokyo con il marito Ryosuke e i figli, Claudio Sosuke ed Emilio Kosuke.

Al termine dello spettacolo, per chi volesse, è prevista una visita guidata al museo.

