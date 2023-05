Festa al Lotto in Liguria con una doppietta, per un bottino totale di oltre 33mila euro.

La vincita, come riporta Agipronews, è avvenuta a Badalucco, in provincia di Imperia. Qui sono stati vinti 23.750 euro, mentre a La Spezia vanno altri 9.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 415,6 milioni dall’inizio dell’anno.