Lotto, doppietta da oltre 23mila euro in Liguria

La Liguria felice grazie al Lotto, con una doppietta da oltre 23mila euro nell’ultima estrazione di giovedì 11 dicembre. Come riporta Agipronews, un terno sulla ruota di Firenze, con una giocata da 3 euro, regala oltre 13mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita di Via dei Partrioti ad Albenga, in provincia di Savona.
A questi si aggiungono oltre 9mila euro centrati ad Arenzano, provincia di Genova, grazie a un terno e tre ambi su tutte le ruote realizzato a Piazza Camillo Golgi.
L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,3 milioni di euro, per un totale di 1,2 miliardi di euro da inizio 2025.
