Lotto, doppietta da 39mila euro in Liguria

Regione fortunata la Liguria nell’ultima estrazione del Lotto di giovedì 31 luglio 2025.

E’ stata, infatti, centrata una doppietta da 39mila euro totali, così distribuiti: 22.500 euro a Genova, con un ambo realizzato in un punto vendita di Piazza Giusti, e 16.500 euro a Ceriale, in provincia di Savona, grazie a tre ambi e un terno presso un esercizio di Via Aurelia.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 8,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 773,6 milioni di euro dall’inizio del 2025.

