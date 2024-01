Il Lotto premia ancora la Liguria. Nell’estrazione di venerdì 19 gennaio, viene segnalata la vincita 14.250 euro centrata a Rapallo, in provincia di Genova, la più alta della giornata.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 81 milioni di euro da inizio anno.