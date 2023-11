Doppia vincita in Liguria nell’ultimo concorso del Lotto.

A Genova, sono state centrate due vincite: tre ambi e un terno sulla ruota di Venezia hanno permesso di vincere 23.750 euro mentre un ambo secco sulla ruota Nazionale ha fruttato 12.500 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora il miliardo di euro in questo 2023.