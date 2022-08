Loano: tutto pronto per “Universo in Rosa”, la giornata a favore dello centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi”

Loano: tutto pronto per “Universo in Rosa”. Ritorna a Loano “Universo in Rosa”, la giornata a favore del centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi” di Loano e dedicata alla figura della donna. La manifestazione, che gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, è stata organizzata con la direzione artistica di Eccoci Eventi in collaborazione con il centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi”, l’Asd Krav Maga, Beefly, la Polizia Locale,l’Asl2 Savonese, il Comitato Loanese, l’associazione “Quelle del Cappotto”, la sezione Riviera delle Palme di Fidapa BPW Italy Distretto Nord Ovest.

“Universo in Rosa” è nato nel 2014 per sostenere il centro antiviolenza e per promuovere iniziative riguardanti la prevenzione della violenza sulle donne, ma anche per portare all’attenzione della cittadinanza i tanti progetti, realizzati nel territorio, riguardanti il sociale; progetti che, spesso, sono portati avanti o ricevono il contributo prezioso e decisivo di donne impegnate nel mondo dell’arte, della musica, della prevenzione alla salute, dello sport. Una giornata per promuovere la solidarietà nei riguardi del mondo femminile e la prevenzione per “gridare” ad alta voce tutti insieme: “No, alla violenza sulle donne”.

“Universo in Rosa” prenderà il via sabato 6 agosto alle 6.15 su Molo Doria (accanto a Palazzo Kursaal) con un “Concerto all’alba” di Paola Arecco (pianoforte) e Gianni Gollo (flauto). Alle 18 presso l’Ocean Bay Club a Marina di Loano è in programma una dimostrazione di tecniche di autodifesa a cura di Davide Carosa, istruttore dell’Asd Krav Maga Parabellum di Loano. Alle 19 in piazza Italia “Lunga vita alle donne”, gazebo informativo a cura del centro antiviolenza, della polizia locale di Loano, dell’Asl2 Savonese, di “Quelle del cappotto”, della sezione Riviera delle Palme-Distretto Nord Ovest di Fidapa-Bpw Italy. I commercianti della città parteciperanno all’iniziativa allestendo vetrine “in rosa”, da sempre colore simbolo della lotta alla violenza sulle donne.

Il clou della giornata sarà alle 21.30 in piazza Italia: sul palcoscenico allestito davanti a Palazzo Doria si terrà il concerto di Divina Band. Anteprima musicale con Corinna Parodi, Aurora Vicinanza ed il gruppo 4sixtyfive. Conduce Elena Ballerini, che di recente è entrata a far parte del cast di 11 vip della nuova edizione di “Tale e Quale Show”, il format condotto da Carlo Conti in onda il venerdì sera su Rai1. Ospite d’onore della serata la “artiste plasticienne” Faé A. Djéraba, creatrice del progetto #nonabbandoniamole.

Il concerto sarà aperto dalla canzone “27 Rose”, brano nato da un’idea di Sara Basso con testo di Monica Caccia, musica di Davide Redegalli e arrangiamenti dei 4sixtyfive. Il brano ha come tema principale una particolare forma di violenza sulle donne: quella psicologica.

Nella canzone viene raccontata la storia di una ragazza vittima di molestie che, dopo un percorso di sofferenza, supportata dagli amici e dalle forze dell’ordine, riesce a vincere la propria battaglia e a ritrovare se stessa. Il video musicale è stato girato dal fotografo Alessandro Gimelli, che ha messo a disposizione del progetto la sua arte e il suo tempo in forma totalmente gratuita; le clip animate sono state realizzate da Franco Ciricillo e Davide Redegalli; hanno contribuito alla realizzazione del video anche l’attrice Alessandra Munerol e Stefano Ghilino.

Il giorno prima, venerdì 5 agosto alle 18, presso il Beefly di Marina di Loano si terrà la serata “Dinner in Pink with shows and entertainment”. Durante la serata verrà presentato il progetto “I Live – Non ti lascio sola”, rivolto alla sicurezza delle donne vittima di violenze nei locali notturni. Il progetto è stato ideato da Massimiliano Ioppolo e Monica Caccia (referente del progetto per il territorio ligure) per valorizzare il ruolo degli addetti alla security. Nel 2019 l’iniziativa è stata al centro di un “tour” di promozione che ha toccato le principali discoteche della riviera ligure.

Gli esercizi commerciali ed i locali parteciperanno alla giornata allestendo originali punti di degustazione di street-food e musica dal vivo.

Il centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi” si occupa di accoglienza, consulenza, sostegno, protezione a favore di donne vittime di maltrattamenti, violenze, abusi. E’ un’associazione che basa la propria azione sull’impegno volontario delle associate. E’ uno spazio aperto a tutte le donne, senza distinzioni di religione, etnia, politiche e sessuali, il cui scopo è favorire la crescita di un soggetto femminile autonomo.

L’accesso al centro avviene attraverso un primo contatto telefonico: i numeri 0182.571517 e 019.670184 sono attivi 24 ore su 24; una volontaria gestisce l’accoglienza telefonica e diretta dando alla donna un appuntamento per l’ascolto di persona in una delle sedi operative. Tutte le operatrici volontarie hanno una specifica formazione sulla metodologia dell’accoglienza e dell’ascolto. Durante il colloquio di accoglienza, le volontarie presenti in turno ascoltano la donna e comprendono il suo disagio e l’esperienza negativa vissuta; chiarificano le sue richieste, indirizzandola ai servizi offerti dall’associazione come ad esempio la consulenza legale o psicologica o, nei casi più gravi,