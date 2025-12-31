Loano saluta le feste con l’ultima settimana di “Christmas Moments”: eventi, musica e magia fino al 7 gennaio 2026

Dalla Befana ai concerti itineranti, dal Villaggio di Natale al Loa Park: il calendario completo degli appuntamenti che chiudono le festività a Loano

Ultima settimana di appuntamenti per “Christmas Moments”, il ricco cartellone di eventi promosso dall’assessorato a Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano in collaborazione con le associazioni del territorio. Un programma pensato per accompagnare cittadini e visitatori fino all’Epifania, con iniziative diffuse nel centro storico, nelle piazze e nei principali spazi cittadini, tra musica, spettacoli, animazione e tradizione.

La città si prepara così a salutare le festività natalizie con un calendario che unisce intrattenimento, cultura e momenti dedicati alle famiglie, confermando Loano come una delle mete più vivaci della Riviera ligure anche durante l’inverno.

Musica e tradizione nel cuore della città

Il primo appuntamento è in programma per lunedì 5 gennaio 2026, quando dalle 16.30 le vie del centro saranno animate dal concerto itinerante della marching band dell’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata. Una proposta musicale pensata per coinvolgere residenti e turisti in un’atmosfera festosa e partecipata.

Il giorno successivo, martedì 6 gennaio, sarà invece dedicato alla tradizione con la Festa della Befana. A partire dalle 15, il centro storico di Loano si animerà con la sfilata delle Befane, che attraverseranno le vie cittadine regalando sorrisi, colori e allegria, soprattutto ai più piccoli.

Cultura e cinema con “Giovani in biblioteca”

Il calendario di “Christmas Moments” prosegue anche con proposte culturali dedicate ai giovani. Il 9 gennaio 2026, alle 20.30, la biblioteca civica ospiterà un nuovo appuntamento del progetto “Giovani in biblioteca” promosso da Yepp Loano. La serata sarà dedicata al cinema con la proiezione del film Pacific Rim, all’interno dell’iniziativa Yepp Movie, pensata per favorire la socialità e la partecipazione culturale.

Il Villaggio Magie di Natale tra shopping, gusto e animazione

Proseguono fino al 6 gennaio 2026 anche le attività del Villaggio Magie di Natale, allestito nei Giardini San Josemaría Escrivá a cura del Centro Culturale Polivalente in collaborazione con Fipe Confcommercio Loano. Il villaggio, ispirato ai mercatini nord-europei, ospita 30 casette in legno, di cui 9 dedicate al food, e circa 60 espositori a rotazione.

Tra le proposte: articoli natalizi artigianali, presepi, candele, giocattoli, oggettistica, bijoux, prodotti locali e idee regalo personalizzate. Non manca l’area gastronomica con specialità dolci e salate, mentre Babbo Natale accoglie i più piccoli nella sua casetta per foto ricordo e momenti di animazione.

Il villaggio è aperto il 5 e 6 gennaio dalle 10 alle 19, con animazioni pomeridiane dedicate ai bambini. Il 5 gennaio è in programma il laboratorio “Calza della Befana”, mentre il 6 gennaio spazio ai “Giochi collettivi”.

Pattinaggio sul ghiaccio e divertimento per tutte le età

Fino al 7 gennaio 2026, in via delle Caselle, sarà attivo anche il luna park con una grande pista di pattinaggio su ghiaccio, pensata per adulti e bambini, principianti ed esperti. La pista è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 23.30, mentre il sabato e la domenica l’orario si estende dalle 10 alle 23.30.

Il Loa Park e il Villaggio degli Elfi

Ultimi giorni di attività anche per il Loa Park, il parco polifunzionale di via delle Caselle, punto di riferimento per famiglie e bambini durante tutto il periodo natalizio. Qui proseguono concerti, spettacoli, laboratori e iniziative pensate per tutte le età, insieme al Villaggio degli Elfi, attivo fino al 6 gennaio 2026.

Il 5 gennaio è in programma l’evento “Aspettando la Befana” con Sciuscià e Colla, mentre il 6 gennaio il pomeriggio sarà interamente dedicato al tema dell’Epifania. Il Loa Park conferma così la sua vocazione come spazio inclusivo, con aree gioco, gonfiabili, fattoria didattica, punti ristoro e un’ampia area eventi utilizzata durante tutto l’anno.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube

Photo Gallery