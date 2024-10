Podcast video, educazione “Peer to peer”, fotografia

A Loano la biblioteca “Antonio Arecco” ospita le attività organizzate da YEPP, occasioni di aggregazione: riprende il progetto “Riprendiamoci il futuro”.

A partire da ottobre, la biblioteca civica “Antonio Arecco” torna ad ospitare un programma di attività rivolto ai giovani, organizzate da YEPP Loano nell’ambito dei progetti “Riprendiamoci il futuro”, promosso da Comune di Loano e finanziato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e “Giovani attivi. Si può fare!” sostenuto dalla Fondazione De Mari.

A partire dalla metà del mese di ottobre partirà il workshop di podcast video che propone ai giovani l’opportunità di acquisire competenze nella realizzazione di podcast video e di approfondire due tematiche: musica e ambiente. I giovani incontreranno alcuni esperti, scelti da loro stessi, con i quali registreranno i podcast e realizzeranno talk aperti al pubblico.

Dall’8 novembre partirà l’attività dell’Aula Studio con la presenza degli studenti delle scuole superiori che hanno deciso di partecipare al percorso di educazione tra pari (Peer to Peer). L’obiettivo è quello di offrire sostegno nello studio ai coetanei e di facilitare l’apprendimento della lingua italiana (L2) da parte di

ragazzi di recente immigrazione che non riescono ad inserirsi nel contesto scolastico a causa della non conoscenza della lingua. Gli studenti che hanno aderito al progetto si formeranno sotto la guida dei volontari dell’Ufficio Diocesano Migrantes.

Al progetto hanno aderito l’istituto superiore “Giovanni Falcone” Loano, l’istituto comprensivo LoanoBoissano, l’istituto superiore Giancardi Galilei Aicardi di Alassio (indirizzo Agrario e/o ITIS, Albenga), l’istituto comprensivo Albenga Secondo (secondaria di I grado) e sono stati invitati anche gli studenti del

liceo “Giordano Bruno” di Albenga che lo scorso anno hanno già svolto l’attività di Peer nella sede di Migrantes ad Albenga. Gli studenti potranno scegliere di svolgere l’attività di Peer oltre che nella biblioteca di Loano anche nel centro giovani YEPP ad Albenga, partner del progetto.

Da gennaio 2025 partirà, poi, il workshop di fotografia che darà l’opportunità ai giovani di apprendere competenze di base: inquadratura, luce, composizione e teoria della macchina fotografica. Durante il corso la parte teorica sarà affiancata da prove pratiche e dalla progettazione della mostra finale.

Nel programma di attività di YEPP Loano un’attenzione particolare è stata data all’organizzazione di iniziative di aggregazione con l’obiettivo di offrire occasioni per costruire relazioni tra giovani. Da qui nasce YEPP Socialize che prevede proiezione di film, serate di giochi e di karaoke.

Altro elemento emerso dalla progettazione con i giovani è la necessità di affrontare tematiche legate al

benessere attraverso attività che permettano di approfondire e informare. I giovani hanno deciso di

realizzare una bacheca online dove i coetanei in maniera anonima potranno segnalare domande su diversi

temi legati alla crescita e all’adolescenza. I giovani di YEPP con l’aiuto di una psicologa risponderanno alle

domande realizzando dei podcast video che saranno pubblicati sui social.

Sempre, in biblioteca con la collaborazione dell’Associazione Cosa vuoi che ti legga APS si svolgerà il

percorso “Socialbook” che prevede laboratori e incontri con autori su diverse tematiche dai classici alla narrativa contemporanea, alla poesia.