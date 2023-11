Seri malumori per Mister Alvini tra la tifoseria

Uno Spezia che arranca, raccoglie al Picco un pareggio al 90° contro l’ultima in classifica grazie ad un’autorete.

In vantaggio la Ternana al 32’ con Casasola. Quattro minuti più tardi al 36’, Bertola riporta in equilibrio la gara.

Nella ripresa Ternana ancora in avanti con Diakité al 23’. Infine al 90’ Capuano sbaglia e fa autorete.

Al Picco amici accesi nella tifoseria per Alvini che da tanti non viene ritenuto all’altezza (una sola vittoria in 13 partite).

Il tabellino

Spezia-Ternana 2-2

Marcatori: 32’ pt Casasola (Tr), 36’ pt Bertola (Sp), 23’ st Diakité (Tr), 45’ st Capuano (aut. Tr)

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Muhl, Bertola (36’st Verde), Reca (27’st Krollis); (36’st Moro), S.Esposito, Cassata; Candelari (15’st Elia), P. Esposito, Antonucci (15’st Cipot). (Zoet, Moutinho, Serpe, Ekdal, Pietra, Corradini, Gelashvili). All. Massimiliano Alvini.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakitè, Capuano, Lucchesi; Casasola (27’st Favasuli), Labojko, Pyyhtia (15’pt De Boer), Corrado (32’st Celli); Falletti; Raimondo, Favilli (27’st Viviani). (Brazao, Celli, Sorensen, Mantovani, Di Stefano, Travaglini, Dionisi, Luperini, Marginean). All. Roberto Breda.

Arbitro: Simone Sozza (Seregno). Assistenti: Mario Vigile (Cosenza), Daisuke Yoshikawa (Roma). Quarto ufficiale: Matteo Canci (Carrara). Var e Avar: Daniele Chiffi (Padova), Daniele Minelli (Varese).

Note

Angoli: 4-5

Ammoniti: S.Esposito, Favilli, Labojko, Casasola, Kouda, Lucchesi.

Recuperi: 2’ e 6’.

Note: 6.554 spettatori.