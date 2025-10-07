Lo Spazio del Silenzio: la mostra fotografica di Ciro Battiloro a Genova

Intimità, resistenza e umanità al centro di Palazzo Grillo

Dal 3 ottobre al 28 novembre 2025, PRIMO PIANO di Palazzo Grillo a Genova ospita “Lo Spazio del Silenzio”, personale del fotografo napoletano Ciro Battiloro, curata da Gianni Martini e Laura Garbarino. L’inaugurazione è prevista venerdì 3 ottobre alle ore 18.00, con apertura straordinaria fino alle 24. Sabato 4 ottobre la mostra sarà visitabile dalle 12 alle 22.

Tre progetti per raccontare storie di vita

La mostra presenta una selezione di immagini tratte dai tre lavori più significativi dell’artista: Sanità, Santa Lucia e Le Petit Souffle. Ogni progetto racconta realtà urbane e sociali con uno sguardo rispettoso e profondo, mettendo in luce la forza, la resistenza e l’umanità dei protagonisti. In Sanità, Battiloro ritrae il celebre quartiere napoletano catturando la vita domestica e le relazioni tra gli abitanti, sospesi tra marginalità e processi di gentrificazione. Santa Lucia, a Cosenza, documenta le vite invisibili di un quartiere storico ignorato dalle politiche urbane. Infine, Le Petit Souffle esplora la vita dei pescatori in Normandia, tra solitudine, legami comunitari e ritorni a casa, raccontando la quotidianità in maniera silenziosa ma intensa.

La filosofia fotografica di Ciro Battiloro

Battiloro lavora prevalentemente in analogico, permettendo una riflessione lenta e approfondita sui soggetti fotografati. «Solo attraverso il tempo la fotografia può rivolgersi realmente all’altro e rivelare la dimensione esistenziale dei soggetti», afferma l’artista. Le sue opere non si limitano a descrivere la realtà ma interpretano e denunciano fenomeni sociali come gentrificazione, pesca industriale, disoccupazione e perdita dei valori familiari, trasformando il silenzio in materia visibile che avvolge corpi, paesaggi e memorie.

Informazioni sulla visita

La mostra sarà visitabile presso PRIMO PIANO di Palazzo Grillo, Vico alla Chiesa delle Vigne 18R, nei seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 16 alle 20; sabato e domenica dalle 14 alle 20. Ingresso libero e gratuito. Aperture speciali: venerdì 3 ottobre 18-24 e sabato 4 ottobre 12-22, alla presenza dell’artista.

Il percorso artistico di Ciro Battiloro

Ciro Battiloro (Torre del Greco, 1984) è fotografo e filosofo, noto per progetti a lungo termine. Ha partecipato a residenze artistiche internazionali e le sue opere sono state esposte in musei e festival di rilievo. Tra i riconoscimenti ricevuti: Langhe Photo Prize, Forum Santa Fe Photography Award, PRIX DU PUBLIC Tremplin Jeunes Talent e Grand Prix MAP. Il suo libro Silence is a Gift, pubblicato da Chose Commune, è stato finalista al Paris Photo Aperture Book Award 2024.

