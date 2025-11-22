Home Senza categoria

Lo Snals di Savona in videoconferenza per l’assemblea sul mondo della scuola

Venerdì 28 novembre dalle 8 alle 10 per le novità che riguardano il settore

Enzo Sabatini

Savona. Una serie di interessanti punti legati all’attualità del mondo della scuola saranno all’ordine del giorno dell’assemblea sindacale dello SNALS di Savona: “ Abbiamo pensato- ci ha spiegato il segretario provinciale Enzo Sabatini – di svolgere questa assemblea nella modalità di videoconferenza per favorire la partecipazione di un gran numero di iscritti e per  venire incontro in particolare ai ponentini che sono penalizzati notevolmente negli spostamenti da una serie di fattori che rallentano il trasporto fra Andora e Savona. Invitiamo gli iscritti a partecipare alla nostra assemblea sindacale in videoconferenza in orario di servizio, venerdì 28 novembre, dalle ore 8 alle ore 10, per discutere una serie di temi legati al nostro settore”.                                               L’ordine del giorno dell’assemblea toccherà i seguenti punti: stato attuale dei ricorsi e presentazione nuovi ricorsi (la relazione su questa problematica verrà presentata dal professor Daniele Alberi); ultime novità sul concorso docenti PNRR 3  (prof. Daniele Alberi); contratto 2022/2025: delucidazioni sulle ripercussioni economiche dell’ ipotesi firmata dal sindacato. (relazione del dottor Bertrand Viti); pensionamenti dal 1 settembre 2026: situazione in provincia di Savona e prospettive future. (relazioneranno il prof. Enzo Sabatini ed il prof. Nicola Bina); Consiglio Provinciale e Congresso Nazionale SNALS CONFSAL: informativa. (relazione del prof. Enzo Sabatini). Per partecipare all’assemblea è sufficiente cliccare il seguente link o copiarlo nella barra degli indirizzi del browser in uso:  https://meet.google.com/wrh-cfgd-fjr

Claudio Almanzi

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE