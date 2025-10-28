Lo Slalom “Busalla – Crocefieschi” non soddisfa Roberto Malvasio

Il pilota di Ronco Scrivia decimo assoluto e primo di Gruppo A

Non del tutto soddisfatto Roberto Malvasio dopo la partecipazione allo Slalom “Busalla – Crocefieschi”, la sua seconda “gara di casa”, organizzata dalla Scuderia Valpolcevera di cui è portacolori. Il pilota di Ronco Scrivia vi ha preso parte con la Skoda Fabia della Miele Racing conseguendo, con la disputa di una sola delle tre previste manche, la decima posizione assoluta finale ed il primato in Gruppo A.

“Ho iniziato bene – osserva Roberto Malvasio – con un buon tempo nella prima manche e mi sono fermato lì. Si è verificato un contrattempo, per mia esclusiva colpa, che non mi ha permesso di concludere la seconda salita e di disputare la terza. Un vero peccato perché avevo a disposizione una vettura davvero molto performante con cui avrei potuto abbassare lo scratch della manche iniziale”.

Restano invariate, dopo lo Slalom “Busalla – Crocefieschi”, le valutazioni di Roberto Malvasio su come concludere la propria stagione agonistica: con ogni probabilità parteciperà ad un rally in circuito, sempre al volante della Skoda Fabia”.

Tutte le notizie sull’attività del pilota di Ronco Scrivia sul suo rinnovato portale all’indirizzo www.robertomalvasio.com.