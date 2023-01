Lo sciopero dei benzinai è terminato in anticipo.

Lo sciopero dei benzinai è terminato anche in Liguria con un giorno di anticipo. Lo sciopero è rientrato nella serata di ieri 25 gennaio, dopo l’incontro tra i rappresentanti del Governo Meloni e le associazioni della categoria. Nelle prossime ore si conosceranno i termini dell’intesa.

Questo blocco ha causato disagi agli automobilisti, in particolare per chi usa l’auto per lavoro o ha avuto urgenze e imprevisti. Molti utenti negli ultimi tempi e nei mesi estivi si sono lamentano perché vari i distributori di carburante non esponevano in modo corretto i prezzi medi dei carburanti, c’era notevole differenza di prezzo tra il carburante servito e la distribuzione automatica cioè “del fai da te”. Lo sciopero è cessato ufficialmente intorno alle ore 19, già in serata era possibile rifornirsi di carburante senza particolari problemi. ABov