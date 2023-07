Liguria, un bando per formare 67 medici di medicina generale

La Regione Liguria dà il via libera al bando di concorso pubblico per esami per l’ammissione di 67 medici al corso triennale di formazione specifica in Medicina generale, per gli anni 2023/2026, strutturato a tempo pieno. La proposta era stata avanzata dall’assessore alla Sanità Angelo Gratarola,

Si tratta di 44 borse di studio finanziate con le quote del Fondo Sanitario Nazionale e di 23 borse previste dal Pnrr.

“In un momento di grande carenza del personale sanitario – ha spiegato Gratarola – la Giunta pone particolare attenzione a mettere in campo tutte le azioni possibili per portare a formazione giovani medici.

Accanto alle dodici borse di studio nelle specialità ostetricia, ematologia, neuropsichiatria, oculistica, ortopedia e igiene che abbiamo attivato negli ultimi mesi, questo provvedimento va nel solco del potenziamento del territorio essendo dedicato alla formazione di medici di medicina generale.

Già dalle prime fasi del corso questi professionisti possono entrare a far parte del sistema della medicina di famiglia ancorché con numeri di assistiti più contenuti rispetto a quelli già strutturati per ragioni didattiche. Avere a disposizione medici anche nelle aree interne più remote della nostra regione – conclude Gratarola – è l’obiettivo che ci poniamo per portare ai cittadini la medicina di base e trovare soluzioni per la maggior parte delle problematiche sanitarie che li affliggono.

Così facendo si riserva agli ospedali la gestione e il trattamento delle patologie più complesse”.

I requisiti previsti devono essere posseduti entro l’inizio ufficiale del corso, febbraio 2024.

Il candidato deve presentare domanda entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta ufficiale.

I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica.

La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute.