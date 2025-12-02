Liguria rilancia il commercio: Regione conferma sostegno in occasione degli 80 anni di Confcommercio Imperia

Marco Bucci: “Investire in infrastrutture e sostenere i negozianti è la chiave per un’economia locale solida”

A Imperia, nell’Auditorium della Camera di Commercio, si sono celebrati gli 80 anni di attività di Confcommercio Imperia, occasione in cui la Regione Liguria ha ribadito il proprio sostegno al settore del commercio.

“Celebrare gli 80 anni di Confcommercio Imperia significa onorare la storia di migliaia di imprese che, con coraggio e dedizione, hanno contribuito a costruire l’identità economica del nostro territorio. Questa ricorrenza non è soltanto un anniversario, ma un’occasione per riflettere su quanto è stato fatto e su quanto ancora possiamo realizzare insieme. Il commercio, il turismo e i servizi continuano a essere motori fondamentali della nostra economia, e Confcommercio vuole restare al fianco degli imprenditori, accompagnandoli nelle sfide del presente e nelle opportunità del futuro. Oggi celebriamo la nostra storia, ma soprattutto guardiamo avanti con determinazione, pronti a sostenere e valorizzare le imprese che ogni giorno costruiscono il futuro della nostra comunità”, ha detto Enrico Lupi, presidente provinciale di Confcommercio.

rato fondamentale per l’economia e il tessuto sociale della provincia. Presenti all’evento il presidente regionale Marco Bucci, il vicepresidente con delega allo Sviluppo economico Alessio Piana, gli assessori regionali Marco Scajola e Luca Lombardi, oltre a rappresentanti istituzionali e associativi.

Durante il talk che ha ripercorso la storia economica e sociale della provincia di Imperia dal 1945 al 2025, Bucci ha sottolineato come “quante persone e quante famiglie abbiano vissuto grazie al commercio” e quanto l’attività commerciale svolga un ruolo insostituibile nella tenuta del territorio.

Priorità infrastrutturali e sostegno ai piccoli negozi nei borghi

Secondo Bucci, una delle sfide principali per rilanciare il commercio ligure è il miglioramento delle infrastrutture. In particolare, ha richiamato l’attenzione su collegamenti più efficienti tra la Liguria, il resto d’Italia e l’Europa. Ma oltre alla mobilità, la Regione punta a misure concrete per sostenere gli operatori: nei comuni con meno di 2.500 abitanti è stato recentemente introdotto un bando che copre affitto e spese di gestione per cinque anni a chi apre o mantiene un negozio in borghi a rischio spopolamento.

Per la Regione, commercio e turismo rappresentano una coppia strategica: un commercio vivace nei centri urbani e nei borghi storici valorizza l’identità locale e attrae visitatori, rendendo necessario un sistema infrastrutturale e logistico solido.

Adattarsi ai cambiamenti: nuovo retail, mare e auto ridotte

Bucci ha evidenziato come le abitudini di acquisto siano cambiate e richiedano nuove strategie: “C’è anche la sfida dei nuovi modi di acquistare” ha detto. Per questo, la Regione intende supportare gli operatori nell’adozione di modelli innovativi – non solo la grande distribuzione, ma forme ibride e flessibili di commercio, che vadano oltre l’e-commerce tradizionale.

Un’altra idea in campo è l’istituzione di un’autostrada del mare, per trasportare merci e persone via mare e ridurre così la pressione sul traffico e sulle infrastrutture stradali. Questo progetto mira a rafforzare la logistica regionale e a migliorare la connettività, favorendo attentamente lo sviluppo sostenibile del territorio ligure.

Un segnale di fiducia per commercianti e comunità locali

La celebrazione degli 80 anni di Confcommercio Imperia non è stata solo un momento celebrativo, ma l’occasione per rilanciare un progetto di rilancio economico e territoriale della Liguria. Il coinvolgimento attivo della Regione e le misure proposte rappresentano una risposta concreta alle difficoltà del settore: investimenti su infrastrutture, sostegno ai piccoli commercianti nei borghi, apertura all’innovazione e attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale.

Per i cittadini, questo significa avere più servizi, una maggiore varietà commerciale e la salvaguardia delle attività locali che da decenni rappresentano il cuore pulsante delle comunità liguri.

