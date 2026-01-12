Liguria Regione Europea dello Sport, evento conclusivo a Genova

Genova saluta l’anno da Regione Europea dello Sport con i grandi protagonisti dello sport italiano

Il Teatro Carlo Felice ha ospitato l’appuntamento conclusivo di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”, trasformandosi in un palcoscenico dedicato ai volti più rappresentativi dello sport nazionale. La sala gremita ha accolto atleti, istituzioni e pubblico per una serata pensata come sintesi di un anno che ha visto la Liguria al centro del panorama sportivo europeo.

I protagonisti tra olimpionici e campioni del mondo

Sul palco si sono alternati nomi che hanno segnato pagine importanti dello sport italiano. Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale di calcio, ha condiviso il proprio percorso accanto a campioni olimpici come Stefania Belmondo, Jury Chechi e Antonio Rossi, tutti medaglie d’oro ai Giochi. Presente anche Marta Bassino, protagonista dello sci alpino internazionale con titoli mondiali conquistati negli ultimi anni. Le testimonianze hanno attraversato discipline diverse, unite da esperienze di alto livello e da carriere costruite su continuità e impegno.

Il riconoscimento a Fabio Fognini

Uno dei momenti centrali della serata è stato il conferimento della Croce di San Giorgio a Fabio Fognini. L’onorificenza regionale ha celebrato una carriera che ha portato il tennista ligure ai vertici del ranking ATP, con l’ingresso nella Top 10 mondiale prima del recente ritiro dall’attività agonistica. Un riconoscimento attribuito per il valore sportivo e simbolico rappresentato nel corso degli anni.

Le istituzioni e il bilancio di Liguria 2025

All’evento hanno partecipato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro e il sindaco di Genova Silvia Salis. L’iniziativa ha offerto l’occasione per tracciare un bilancio dell’anno da Regione Europea dello Sport, definito intenso e caratterizzato da una forte partecipazione del territorio. Il riconoscimento di Aces come “Best European Region of Sport” ha certificato, secondo la Regione, la qualità delle politiche sportive adottate.

Investimenti e sport per tutti

Nel corso dell’anno, Liguria 2025 è stata accompagnata da interventi strutturali e misure a sostegno dell’attività sportiva diffusa. Sono stati destinati fondi rilevanti all’impiantistica sportiva e attivati bandi rivolti a famiglie e associazioni, con l’obiettivo di favorire l’accesso allo sport su tutto il territorio. Tra le iniziative avviate anche “Radici dello Sport”, progetto ambientale che prevede la realizzazione di nuove aree verdi nelle diverse province liguri come eredità simbolica dell’anno europeo.

Lo sport come modello educativo

La serata al Carlo Felice ha dato spazio alle voci degli atleti, chiamati a raccontare esperienze personali e professionali. Il messaggio emerso ha puntato sul valore educativo dello sport, inteso come percorso fatto di sacrificio, dedizione e responsabilità, capace di parlare soprattutto alle nuove generazioni.

