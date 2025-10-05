Liguria: raffiche fino a 80 km/h e allerta vento

Venti da tramontana sferzano la Liguria

Una forte tramontana sta investendo la Liguria fin dalla notte scorsa, con venti che, secondo le previsioni di ARPAL, potranno raggiungere raffiche di 70-80 km/h, con punte locali superiori sui rilievi più esposti. La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso per “venti forti”, invitando attenzione e cautela sulle zone costiere e sui crinali.

Cieli limpidi e mare mosso

Dopo una giornata di Sabato caratterizzata da piogge leggere e locali rovesci in Levante, oggi la tramontana spingerà via le nubi portando cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione. Alcuni piovaschi residui potranno manifestarsi nel pomeriggio nelle aree alpine di confine.

Il mare, agitato già dalla notte, rimarrà da molto mosso a mosso per tutta la giornata, con graduale attenuazione prevista in serata.

Da domenica a metà settimana: condizioni stabili

Le correnti secche da Nord favoriranno una stabilizzazione del tempo nei prossimi giorni. Lunedì è atteso un miglioramento con venti moderati e cieli tersi su tutta la regione. Le temperature subiranno un calo, prima nelle minime e poi anche nelle massime.

