Libri sotto l’Albero a Loano con Mariolina Venezia

Proseguono gli appuntamenti di “Libri sotto l’Albero”, la rassegna libraria, giunta alla nona edizione, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Loano

Libri sotto l’Albero con la collaborazione di #atuttotondo di Monica Maggi, del Mondadori Bookstore di Loano e dell’Aps #cosavuoichetilegga? e che ogni Natale presenta le migliori produzioni letterarie dell’ultimo periodo. Domenica 15 dicembre alle 16.30 presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano si terrà la presentazione di “Via del Riscatto. Imma Tataranni e le incognite del futuro” di Mariolina Venezia

In un palazzo disabitato dalle parti di via del Riscatto, nell’inquietante stanza rossa decorata con i vizi capitali, viene trovato il cadavere di un agente immobiliare. L’indagine questa volta si snoda proprio nel cuore dei Sassi, fra antichi monasteri, madonne bizantine, grotte e mura seicentesche. Al quarto appuntamento, Imma Tataranni è piú insofferente e peggio vestita che mai. Con lei ritroviamo la colorata tribú che sempre l’accompagna. La suocera, che giocherà un ruolo nell’indagine, sperando di conquistare terreno nella Matera bene. La cognata, che sente i fantasmi. E il marito Pietro, che ha tanta pazienza, ma prima o poi la potrebbe perdere. Come in una partita a poker, la piemme materana in tacco dodici dovrà capire, fra i tanti sospettati, chi è che bluffa. Ma anche tenere a bada il bel maresciallo Calogiuri, che sentendosi trattato come un toy boy le fa imbarazzanti scenate di gelosia. Per non parlare di sua figlia Valentina, che abbraccia ideologie estreme, e potrebbe mettere nei guai anche lei. In una Matera sospesa fra riscatto e speculazione edilizia, c’è chi si abbandona all’autocelebrazione, e chi sviluppa per la stessa un’antipatia tale da poter indurre all’omicidio.

Mariolina Venezia vive a Roma. Ha pubblicato tre libri di poesie in Francia. Collabora con varie riviste letterarie e lavora come sceneggiatrice per il cinema e la televisione. Nel 1998 ha pubblicato, per la casa editrice Theoria, la raccolta di racconti “Altri miracoli”, riproposta da Einaudi nel 2009. Sempre per Einaudi ha pubblicato il romanzo “Mille anni che sto qui” (I coralli, 2006 e Super ET, 2008), vincitore del Premio Campiello 2007. Tra i suoi altri romanzi si ricordano “Come piante tra i sassi” (2009), “Da dove viene il vento” (2011), “Maltempo” (2013) e “Rione serra venerdì” (2018, tutti editi da Einaudi.

L’incontro sarà condotto da Graziella Frasca Gallo