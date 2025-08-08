Liam Henderson alla Sampdoria: il centrocampista scozzese è il nuovo colpo blucerchiato

La Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo di Liam Henderson, centrocampista scozzese classe 1996, come primo rinforzo per la nuova stagione. Il giocatore ha firmato un contratto biennale e ha già sostenuto la sua prima seduta di allenamento al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco. Henderson era svincolato dopo la stagione disputata con l’Empoli, dove ha collezionato 36 presenze in Serie A.

Un giocatore d’esperienza e duttilità tattica

Henderson arriva alla Samp forte di un curriculum importante nel calcio italiano: ha vestito anche le maglie di Bari, Lecce, Verona e Palermo, dimostrando grande adattabilità nei ruoli di mezzala e trequartista. Formato calcisticamente nel settore giovanile del Celtic Glasgow, ha sempre unito qualità tecniche e temperamento, doti che gli hanno permesso di ritagliarsi uno spazio significativo in ogni squadra in cui ha giocato.

Il ritorno in Italia dopo l’Empoli: scelta di cuore per Henderson

Dopo aver lasciato l’Empoli, per Henderson sembrava imminente un ritorno nel Regno Unito. Tuttavia, ha prevalso il desiderio di proseguire la carriera in Italia, dove si sente ormai perfettamente integrato. Ieri ha raggiunto l’AC Hotel di Genova, sede del ritiro blucerchiato, per firmare il contratto che lo legherà alla Samp per due stagioni.

Primo allenamento al Mugnaini sotto gli occhi di Donati

Oggi Henderson ha preso parte al primo allenamento con i nuovi compagni al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco. La seduta, diretta da Massimo Donati e dal suo staff, è iniziata con un’attivazione fisica e tecnica, per poi proseguire con esercitazioni tattiche e concludersi con una partitella a spazi ridotti. Domani è prevista una nuova sessione mattutina.

Mercato Sampdoria: in arrivo Cherubini, Leonardi verso Catania

Intanto prosegue il mercato blucerchiato: è praticamente definito l’arrivo dell’esterno offensivo Cherubini, che arriverà in prestito dalla Roma. In uscita, invece, si registra la cessione di Leonardi, ormai prossimo al trasferimento al Catania.

