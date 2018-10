Levante ligure, tra mostre, fotografia, incontri e mercatini

Proponiamo, nonostante il brutto tempo che non stimola ad uscire di casa, gli appuntamenti che avranno luogo oggi e domani nel levante ligure. Santa Margherita:

Questa mattina, dalle 10 alle 12, incontro di lettura per bambini e genitori, nella biblioteca di via Cervetti Vignolo. Oggi e domani, sono protagonisti i Lego a Villa Durazzo, sono in mostra opere originali costruite con i famosi mattoncini.

Al circolo Spazio Aperto di via dell’Arco, Friedrich Peter Buchner – Baucevich racconta il viaggio della sua famiglia nell’Ottocento, dalla Dalmazia napoleonica alla Baviera, alla Turchia, sino a Roma: appuntamento alle ore 17.

Domenica alle ore 16.30 nella sede di “Spazio Aperto di Via dell’Arco”, “Vita sul peschereccio”. Incontro con la fotografa Nadia Scanziani con la partecipazione dei pescatori della flotta pescherecci di Santa Margherita Ligure.

La band “Girl Goodbye” propone il suo tributo ai Toto, al Circolo Arci di via delle Rocche: cena e concerto costano 15 euro, solo concerto 8.

Rapallo: “Ritorno a Caporetto” è l’incontro con il giornalista e scrittore Pier Paolo Cervone, organizzato dal Circolo culturale Fons Gemina, nel centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, alle 17.30, all’Oratorio dei Bianchi, in Vico della Rosa. All’auditorium delle Clarisse, “Pesto on the bay”, l’evento di gastronomia e teatro, con il comico Marco Rinaldi, dalle 19.30.

Chiavari: l’incontro con lo scenografo Giancarlo Basili, pluripremiato maestro del cinema, alle ore 18, all’auditorium San Francesco, organizzato dal Soroptimist Club. Al circolo Acli Fanin di via Vinelli, alle ore 16, si parla di “Prevenzione e cura della neoplasia del colon – retto”, con l’intervento di tre medici. Ultime iniziative per celebrare i 30 anni dell’oasi del fiume Entella: da oggi, la mostra fotografica “Battiti d’ali nel fiume Entella” è aperta nella sala espositiva in via Torre Civica, dove oggi, alle 16, si svolgerà la conferenza sulla migrazione degli uccelli, a cura della Lipu.

Al negozio Feeling’ Blue, in via dei Filippini, da oggi, la mostra di caricature dell’artista e illustratore Maiz, visitabile sino all’11 novembre. In via Rivarola c’è il simpatico “Mercatino dei sapori e delle tradizioni” non solo liguri.

Festa di Halloween alla Ludobiblioteca di Lavagna, in piazza Ravenna, dlale 15.30, con truccabimbi e laboratori su Halloween e Frankestein. Grande festa per i 50 anni del Circolo Nautico Lavagna, nella sede di via dei Devoto 125, dalle 17.30, con premiazione dei soci fondatori.

Al Grande Albergo di Sestri Levante, mostra per i 30 anni del circolo filatelico “Baia delle Favole”, con tanto di annullo filatelico speciale, disponibile dalle 10 alle 15. Intanto, oggi e domani, dalle 10 alle 20, “Sestri Sposi”, la rassegna di tutto ciò che riguarda il matrimonio, all’ex convento dell’Annunziata.

A Conscenti di Ne, in Val Graveglia, questa mattina c’è il tradizionale mercatino agricolo, dove si può acquistare verdure e frutta coltivate nella valle.