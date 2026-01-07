L’Epifania e i bimbi al museo, la maestra genovese vieta di nominare Gesù. Becchi: tristezza

Con mia moglie abbiamo deciso in queste feste di visitare il Museo dei Cappuccini. Il museo è a Genova Piccapietra.

Com’è noto si tratta di una parte della nostra città rifatta, cancellando gran parte di ciò che c’era e ciò che è rimasto è talmente nascosto che persino molti genovesi non conoscono, ad esempio, questo museo che contiene le tradizioni del Presepe genovese, ormai andate perdute.

Non solo il Presepe aristocratico genovese, ma anche quello popolare ligure.

Il posto merita una visita anche perché è una delle poche rimaste gratuite dopo il cambio del sindaco.

Sempre lì si trova un grande Presepe meccanico che è la gioia dei bambini.

A differenza di Napoli, che in alcune botteghe continua ancora l’arte del Presepe, a Genova questa tradizione non esiste più.

Gran parte di ciò che resta lo trovate in questo museo.

Ma il mio scopo non è quello di fare pubblicità al Museo dei Cappuccini. Anche se, ripeto, per me e mia moglie è stata una bella esperienza.

Il caso vuole che mentre passavamo dalle figure presepiali del barocco aristocratico genovese a quelle della tradizione popolare una guida stava presentando il quadro che potete vedere nell’immagine allegata all’articolo.

Si tratta di un’ adorazione dei pastori di attribuzione incerta e ci racconta una storia che le era successa e che l’aveva lasciata scioccata. E che ha lasciato smarriti anche noi.

La visita al museo è gratuita e il servizio è offerto anche alle scuole elementari e non solo. Credo per far conoscere le tradizioni genovesi.

Ebbene, una maestra genovese si è dichiarata disponibile a portare i suoi bambini, ma alla condizione che non si nominasse il nome di Gesù, per non urtare la sensibilità di alcuni bambini di altra religione.

La guida del Museo dei Cappuccini ha risposto di portare allora i bambini al Museo del Mare. Giustamente.

Voglio dire che ormai siamo arrivati a un punto di non ritorno.

Non c’è più rabbia, ma solo tristezza. Tanta. Prof. Paolo Becchi