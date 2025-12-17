Lele Ravera e “Gli eroi con la band”. Presentazione del progetto musicale il 18 dicembre alle 17 al Mercatino di San Nicola a Genova.

Lele Ravera e “Gli eroi con la band”, dettagli evento.presso l’Area Spettacoli del, nel centro di Genova, si terrà la presentazione del progetto musicaledel cantautore ligureModera il giornalistaè una canzone nuova dedicata ai bambini e ai loro genitori, persone speciali che il cantautore ha incontrato durante tanti anni di volontariato presso la Fondazione. La nota Organizzazione di Beneficenza, opera a Genova per stare accanto alle famiglie nel delicato momento del ricovero di un figlio all’e Lele Ravera ha deciso di farla ascoltare dal vivo, in anteprima, proprio all’inizio delle festività natalizie per regalare un ulteriore supporto e conforto ai bimbi e a tutti famigliari.La storia musicale di Lele Ravera comincia nel 2007 con il gruppo LRB Liberdade Genova, portando in giro sui palchi un personale Omaggio a Fabrizio De Andrè. Nel 2012 esce il primo album di canzoni inedite dal titolo “Immagini” e nel 2014 frequenta un corso di formazione al prestigioso CPM di Milano diretto da Franco Mussida. Poi nel 2018 con la produzione di Stefano Lombardo incide due singoli: “Vivere e sorridere” e “Brooklyn”, quest’ultima dedicata alla tragedia del Ponte Morandi di Genova e alle vittime, mentre nel biennio 2020/2021 firma un contratto con la Ghiro Records e pubblica i singoli “Pensiero semplice”, “Solito posto” e “Pane e terra”. Ha partecipato a diverse manifestazioni live tra cui “Sanremo Discovery”, “2 Mari Song Festival” a Taranto, “Radio Italia – Promuovi la tua Musica” e anche programmi televisivi su Boom Channel (68 Dgt), Sanremo TV, Lombardia TV e “Viva Radio Due” condotto da Fiorello. Nel 2025 è stato il protagonista di alcuni eventi musicali in territorio ligure, tra cui “Un Disco nel Jukebox”, “Sempre Curiosa Festival” e “Lunamore Spritz” e ha partecipato alla prima edizione del Festival di Cantautorato di San Secondo Parmense (PR) “Rocca d’Autore” in versione unplugged con canzoni vecchie e nuove come “Passi sui sassi”, “Senza di te” e “Ogni età”. Il suo motto è