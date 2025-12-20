Lega: convenzioni con Regioni limitrofe per servizi sanitari ai Comuni liguri confinanti

“Regione Liguria rafforza la medicina territoriale e la rete dei servizi sanitari di prossimità, anche nell’ottica di arginare talune criticità nei Comuni del nostro entroterra.

Infatti, nei Paesi liguri di confine molto spesso risultano di più facile accesso i servizi di farmacia o di medici di Medicina generale delle regioni limitrofe o, viceversa, i Comuni extraliguri confinanti trovano più tempestivo rivolgersi agli stessi servizi offerti in Liguria.

In tal senso, risultano quindi strategiche apposite convenzioni che possano migliorare la qualità, l’adeguatezza e l’efficacia dei servizi sanitari e sociosanitari per quei cittadini.

Anche come consigliere comunale di Massimino, il Comune più piccolo della Provincia di Savona e confinante col Piemonte, sono soddisfatta che l’Assemblea legislativa della Liguria abbia approvato all’unanimità l’ordine del giorno della Lega che impegna la giunta Bucci a farsi parte attiva per predisporre tali convenzioni con le Regioni limitrofe affinché vengano agevolati i cittadini e garantiti, nel modo più efficace ed efficiente, i servizi sanitari e sociosanitari per gli abitanti dei Comuni liguri confinanti con altre Regioni”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.