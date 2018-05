Le regate da Sanremo a La Spezia nel fine settimana

SAVONA. 25 MAG. Sono una decina le manifestazioni veliche in programma in questo fine settimana in Liguria, per la gioia degli appassionati che potranno seguire le flotte di svariate classi che saranno impegnate nelle acque di Sanremo, Varazze, Genova, Sestri, Santa Margherita e La Spezia.

A Varazze domenica si svolgerà la classica veleggiata di primavera organizzata dalla Lega Navale Italiana di Varazze.

A Sanremo, oggi e domani, è in programma la Festa del Mare. In gara imbarcazioni delle classi IOR, RORC e CIM. Ad organizzare l’evento è lo Yacht Club Sanremo.

A Sanremo domani ci sarà anche la manifestazione di rilievo “Vela & Sapori” che vedrà regatare barche prestigiose delle classi ORC, Gran Crociera, IOR, RORC e CIM. L’ evento è organizzato dallo YC Sanremo, in collaborazione con il Circolo Velico Capo Verde.

A Genova, domenica, giovani velisti in acqua per il tradizionale Trofeo dedicato alla memoria del compianto Ammiraglio Luigi Durand de la Penne. La regata degli Optimist è organizzata dai Circoli Velici Vernazzolesi con la partecipazione del Comitato CV Genovesi. La gara sarà valida per il Campionato zonale e come terza tappa del Trofeo Levante Genova.

A Sestri Ponente, dal 30 maggio al 3 giugno, si svolgerà il raduno velico Macinaggio, organizzato dalla LNI Genova Sestri Ponente.

A Sestri Levante domenica è previsto il Trofeo dei tre Golfi, riservato ad imbarcazioni ORC, IRC, Libera e monotipi, organizzato dallo YC Sestri Levante.

A Santa Margherita Ligure domani e domenica ci saranno due eventi: il Trofeo LNI S. Margherita L. per la classe Dinghy 12′, organizzato dalla LNI S. Margherita Ligure, mentre fino a domenica proseguiranno le “Regate di Primavera” per la classe Wally, che sono organizzate dallo YC Italiano .

A La Spezia infine domani si disputerà la classica veleggiata Marconiana, organizzata dal Circolo Velico La Spezia.

PAOLO ALMANZI