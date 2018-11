SAVONA. 1 NOV. Nuove nomine nella Diocesi di Albenga- Imperia, guidata dal Vescovo Guglielmo Borghetti. Nei giorni scorsi la Cancelleria vescovile ha comunicato che per il buon funzionamento della attività pastorale diocesana, Sua Eccellenza Borghetti si servirà della collaborazione di alcuni stretti collaboratori. Nella Curia Diocesana sono stati nominati i seguenti Direttori e vice Direttori con incarichi di durata triennale.

Don Stefano Caprile è stato nominato Direttore dell’Ufficio per la Pastorale Liturgica; Don Alessio Roggero, sarà il Direttore della Caritas Diocesana mentre il Canonico Don Edmondo Bianco, ne sarà il Vice Direttore. A Don Filippo Bardini è stato dato l’incarico di Direttore dell’Ufficio Pastorale della Salute; a Monsignor Giovanni Battista Gandolfo, quello di Direttore dell’Ufficio Pellegrinaggi, mentre Don Enrico Giovannini, ne sarà il Vice Direttore.

Il Canonico Don Antonello Dani è stato nominato Direttore dell’Ufficio Pastorale del Turismo, sport e tempo libero; Don Enrico Gatti, Direttore dell’Ufficio Pastorale Scolastica; Don Luciano Pizzo, Direttore dell’Ufficio Pastorale della Famiglia; il Canonico Don Italo Arrigoni, Direttore dell’Ufficio Pastorale sociale, del lavoro, giustizia, pace e salvaguardia del creato; Don Ivan Cattaneo, Direttore dell’Ufficio per l’Ecumenismo ed il Dialogo inter religioso; il Canonico Don Bruno Scarpino, Delegato per il Diaconato permanente, Incaricato per la promozione ed il sostegno economico della Chiesa Cattolica e Delegato per la F.A.C.I; Don Francesco Zuccon, Delegato per la Vita Consacrata ed il Canonico Don Giancarlo Aprosio, Delegato per le Confraternite.

Don Fabio Bonifazio è il nuovo Direttore dell’Ufficio per la Catechesi, mentre Suor Lina (al secolo Rosina) Alario, delle Figlie della Presentazione, sarà Vice Direttore.

Al Canonico Don Edmondo Bianco è stato assegnato l’incarico di Direttore dell’Ufficio Migrantes; al Canonico Don Pablo Gabriel Aloy, quello di Direttore dell’Ufficio per la Pastorale delle Comunicazioni Sociali, mentre il Monsignor Giovanni Battista Gandolfo, ne sarà il Vice Direttore.

Al canonico Don Ettore Barbieri, è stato affidato l’ incarico di Direttore dell’Ufficio pastorale della cultura e di Vice Direttore dell’ Istituto Superiore di Scienze Religiose polo FAD; a Don Stefano Crescenzo, quello di Direttore dell’Ufficio per la Pastorale giovanile e vocazionale; a Don Enrico Gatti quello di Vice Direttore per le vocazioni.

Don Stefano Caironi, sarà il Direttore dell’Ufficio Cooperazione Missionaria tra le chiese; Don Pierfrancesco Corsi, Delegato per le aggregazioni laicali; Don Mauro Marchiano, sarà l’ Assistente Ecclesiastico dell’U.C.A.I, mentre la professoressa Sofia Martino, assumerà l’incarico di Vice Direttore dell’Ufficio Pastorale Scolastica.

Infine è stata comunicata la nomina del Direttore della Biblioteca diocesana: l’incarico è stato assegnato a Monsignor Giovanni Battista Gandolfo.

La Diocesi di Albenga- Imperia si estende su un vasto territorio (di quasi mille chilometri quadrati) che comprende parte delle Province di Savona, Imperia e Cuneo. Conta 173 mila abitanti, 163 parrocchie,

120 sacerdoti secolari, 21 sacerdoti diocesani residenti fuori Diocesi, 25 sacerdoti extradiocesani e religiosi con incarico. I diaconi permanenti sono 20, le Comunità Religiose Maschili 12, mentre le

Comunità Religiose Femminili 8. I Religiosi sono 57 e le Religiose 283.

CLAUDIO ALMANZI