Le farfalle di Matteo Addino volano nella seconda puntata di Ballando con le Stelle su Rai 1

Un look simbolico e scenografico che conquista pubblico e social

Nella seconda puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 4 ottobre 2025 su Rai 1, Matteo Addino ha catturato ancora una volta l’attenzione del pubblico e dei social con un look spettacolare e ricco di significato. Dopo l’esordio con il completo a cuori dedicato a Barbara D’Urso, il coreografo e volto più eclettico del programma ha scelto per la nuova puntata un outfit decorato da farfalle, simbolo di metamorfosi, libertà e leggerezza.

Le farfalle di Matteo Addino: nel look un messaggio

Conte farfalle l’artista genovese Matteo Addino ha voluto trasformare il suo look in un messaggio, dichiarando ironicamente: «C’è chi le ha nello stomaco, chi sull’inguine: io le ho in testa!».

Un modo per sottolineare – con il tono leggero e intelligente che lo contraddistingue – l’importanza di portare in scena la fantasia e di non prendersi mai troppo sul serio. Le farfalle, applicate con cura sulla testa e sul collo in versione oversize, sono diventate in pochi minuti un simbolo virale. Rilanciato su X (ex Twitter) e Instagram da fan e spettatori che hanno applaudito la creatività del “tribuno del popolo” di Ballando.

Le farfalle di Matteo Addino: “La leggerezza è la forma più potente di libertà”

Matteo Addino, direttore artistico e coreografo con un passato di successi tra televisione e danza contemporanea. Ha dimostrato anche in questa puntata la capacità di fondere teatralità, provocazione e intelligenza scenica. Il suo messaggio è chiaro: la leggerezza consapevole può essere una forma di libertà.

Dietro l’ironia, infatti, si cela un pensiero profondo sul ruolo dell’artista nella società contemporanea: usare la scena per comunicare, emozionare e stimolare riflessioni, non solo per intrattenere.

Elogi per Paolo Belli, Kuzmina, Rosa Chemical ed Erica Martinelli

Nessuna polemica con la giuria questa volta: Addino ha preferito celebrare le esibizioni che più lo hanno colpito. Tra queste, quella di Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, quarti in classifica con 40 punti, protagonisti di un Quickstep sulle note di Jumpin’ Jack.

«È stata l’esibizione più bella della serata. Una salsa fatta davvero bene, precisa, ritmica, piena di energia. In ogni passo si vede la tua genuinità. In due minuti ci avete portato dentro un film anni ’50 in versione Fred Astaire salsero: stupendi!», ha commentato Addino.

Parole di apprezzamento anche per Rosa Chemical e Erica Martinelli, protagonisti di una sensuale Bachata su I See Red: «Una coreografia stupenda, un vero dialogo tra corpi. Musicali, intensi, ben eseguiti. Una bachata dark che ha centrato in pieno l’atmosfera. Bravissimi!».

Le altre protagoniste: Francesca Fialdini, Barbara D’Urso e Andrea Delogu

Oltre allo spettacolo di Addino, la puntata ha regalato momenti di tensione e curiosità. La giuria ha discusso con Martina Colombari e Fabio Fognini, mentre Barbara D’Urso è stata accusata da alcuni di “non far succedere niente” in pista.

Spazio anche a Andrea Delogu, al centro di un siparietto con Mariotto. Evidenziando un “feeling speciale” con il suo maestro Nikita Perotti: battuta che ha scatenato il sorriso della conduttrice, pronta a replicare con il suo consueto stile diretto.

La serata ha poi visto la conferma di Francesca Fialdini, vincitrice anche di questa puntata con un punteggio alto e tanti complimenti per la sua eleganza. Selvaggia Lucarelli le ha suggerito solo di “non rischiare di ripetersi troppo”, ma i giudizi sono stati nel complesso entusiasti.

Il ritorno di Belen Rodriguez e l’annuncio sul futuro

Tra i momenti più attesi, la partecipazione straordinaria di Belen Rodriguez come “ballerina per una notte”. L’icona argentina ha firmato idealmente il “contratto” per un ritorno da concorrente nella prossima edizione 2026 di Ballando con le Stelle. Immediato l’entusiasmo del pubblico e dei fan sui social.

Le farfalle di Matteo Addino: icona pop della nuova edizione di Ballando con le Stelle

Con il suo stile unico, la capacità di trasformare il costume in linguaggio scenico e la naturale propensione a fondere ironia e profondità, Matteo Addino si conferma tra i protagonisti più iconici di Ballando con le Stelle 2025.

Il suo look con le farfalle – condiviso in centinaia di post e commenti online – è già diventato uno dei simboli più riconoscibili di questa stagione.

