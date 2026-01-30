Lazio-Genoa, stop ai tifosi liguri e Olimpico verso il vuoto

Divieto di trasferta per i sostenitori rossoblù e clima teso a Roma alla vigilia del match

Il Genoa ha preso atto dei provvedimenti di ordine pubblico adottati per la partita contro la Lazio, in programma venerdì 30 gennaio 2026 alle 20.45 allo Stadio Olimpico. La decisione delle autorità competenti prevede il divieto di trasferta per i tifosi rossoblù residenti in Liguria. Il club ha espresso rammarico per una misura comunicata a poche ore dall’evento, sottolineando l’impatto negativo sui sostenitori che avevano programmato la presenza a Roma, pur confermando il rispetto delle valutazioni legate alla sicurezza.

La posizione del Genoa e il dialogo istituzionale

La società rossoblù ha ribadito la disponibilità a collaborare con istituzioni e organismi competenti per individuare soluzioni che, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, possano consentire in futuro la partecipazione dei tifosi alle trasferte. La linea del club resta improntata alla cooperazione, con l’obiettivo di garantire un equilibrio tra tutela dell’ordine pubblico e diritto alla partecipazione sportiva.

De Rossi e il valore di uno stadio pieno

Alla vigilia del confronto, Daniele De Rossi ha evidenziato il dispiacere per un Olimpico che rischia di presentarsi con spalti semivuoti. L’assenza dei tifosi in trasferta e la possibile diserzione di parte del pubblico laziale, secondo il tecnico, impoveriscono l’atmosfera del calcio giocato. De Rossi ha però invitato a non sottovalutare l’avversario, spiegando che l’assenza del tifo può anche ridurre la pressione sui giocatori di casa. Per il Genoa, la sfida è stata definita cruciale in chiave salvezza, contro una squadra considerata di alto livello e capace di cambiare volto alla partita in pochi minuti.

Protesta e numeri della tifoseria biancoceleste

Il clima attorno alla gara è segnato anche dalla protesta dei sostenitori della Lazio. A fronte di oltre 29.900 abbonamenti sottoscritti per la stagione 2025-2026, i biglietti venduti per la partita contro il Genoa si attestano intorno a 1.800 unità. Un dato confermato dalla società biancoceleste, al di là di ricostruzioni discordanti legate ai circuiti di vendita. La scelta dei gruppi organizzati di disertare lo stadio ha accentuato il malcontento, alimentato anche da una presa di posizione ufficiale del club che ha irrigidito ulteriormente il rapporto con la tifoseria.

Un Olimpico diviso tra stadio e piazza

Lazio-Genoa rischia così di giocarsi davanti a un pubblico ridotto al minimo. La risposta degli abbonati sarà determinante per comprendere se la protesta resterà fuori dai cancelli o se una parte dei tifosi deciderà comunque di occupare gli spalti. In alternativa, l’attenzione potrebbe spostarsi all’esterno dell’impianto, con l’area di Ponte Milvio pronta a diventare un punto di ritrovo simbolico per chi sceglierà di manifestare lontano dallo stadio.