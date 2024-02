Lavori Lungomare Canepa, Tursi: limite 50Km/h fino a maggio

Lavori in Lungomare Canepa a Genova. La nuova ordinanza del Comune ha stabilito che il limite di velocità dei 50 km/h, con controllo elettronico tramite videocamere, continuerà sino alla mezzanotte del prossimo 11 maggio.

Nello specifico, inoltre, i conducenti che provengono da via Pacinotti devono fermarsi e dare la precedenza.

Confermato l’obbligo di svolta a destra all’intersezione con lungomare Canepa.

Per chi percorre la rampa di accesso alla carreggiata mare proveniente dalla rotatoria Fiumara, vige l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza prima di proseguire in Lungomare Canepa.

Per i pedoni e i ciclisti è vietato il transito sul marciapiede e sulla pista ciclabile lato mare nel tratto compreso tra la rotatoria Fiumara e via Fiamme Gialle.

Per quanto riguarda il cantiere, i lavori in Lungomare Canepa entrano nella fase numero 2 del cronoprogramma propedeutico per il parco urbano lineare.

Tra le altre cose, verrà demolito il marciapiede della pista ciclabile lato mare e la linea provvisoria di illuminazione pubblica.

Nelle ultime ore sono state spostato verso monte le corsie di marcia, che restano due, in modo da consentire i lavori che interessano la carreggiata più a mare.

Il consorzio Cmci si è aggiudicato la gara per un importo finale di poco più di 10 milioni di euro. Il parco prevede uno sviluppo di aree verdi al fianco della grande arteria viaria, in continuità con il futuro parco della Lanterna.

L’asse stradale sarà spostato a Sud, con uno spazio per progettare una lunga barriera fonoassorbente di ultima generazione.

Secondo il decreto del 2022, il termine per l’avanzamento delle opere al 30% è previsto per il 30 settembre 2024. Il termine di ultimazione dei lavori è stato fissato per il 30 giugno 2026.