Lavagna, camion contro bici, 30enne gravemente ferito

Il giovane è stato trasportato in codice rosso al San Martino di Genova

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 17.10 in via Moggia, a Lavagna, dove un ciclista 30enne è rimasto seriamente ferito dopo un violento impatto contro un camion. La strada, che collega il centro cittadino con la zona verso mare, è stata teatro di uno scontro frontale che ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Lavagna, intervenuta insieme ai vigili del fuoco e al personale sanitario del 118, il giovane stava procedendo in direzione mare quando, per cause ancora da chiarire, si è trovato davanti il camion che viaggiava nella direzione opposta. L’urto è stato estremamente violento, tanto da sbalzarlo per alcuni metri prima che cadesse sull’asfalto.

I soccorsi e il trasferimento in ospedale

L’arrivo dei soccorsi è stato immediato. Sul posto sono giunte l’automedica Tango 1 del 118 e l’ambulanza della Croce Rossa di Lavagna. Il trentenne, rimasto cosciente nonostante le condizioni critiche, è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova. Le prime valutazioni mediche parlano di un trauma cranico e di una grave lesione a una mano, per le quali il giovane è attualmente ricoverato.

Rilievi, chiusura della strada e indagini in corso

Via Moggia è rimasta chiusa per oltre due ore per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Lavagna, incaricati degli accertamenti sulla dinamica. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: tra le possibilità al vaglio figurano una distrazione, un’improvvisa invasione di corsia o altri fattori ancora da verificare. Sia la bicicletta del giovane sia il camion sono stati posti sotto sequestro per consentire le analisi tecniche.

