Lame a Sampierdarena, 22enne tunisino arrestato per tentato omicidio

Lite in discoteca, scontro fra bande di giovani stranieri e poi volano le lame in strada, davanti a decine di residenti di Sampierdarena.
I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova oggi hanno arrestato per tentato omicidio un 22enne tunisino, il quale avrebbe partecipato all’aggressione di un 27enne.
L’episodio è avvenuto nelle prime ore di questa mattina nel quartiere di Sampierdarena.
I militari dell’Arma, durante il pattugliamento della zona, hanno notato in via Degola dei tafferugli tra un gruppo di persone, alcune delle quali, alla vista della pattuglia, si sono date alla fuga.
I carabinieri, quindi, dopo essere riusciti a bloccare due stranieri, hanno subito chiamato i soccorsi per un terzo giovane che aveva riportato delle gravi ferite, causate da alcuni fendenti sferrati con un’arma da taglio.
Il giovane è stato quindi trasportato all’ospedale Villa Scassi, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico e ricoverato con prognosi riservata.
Le immediate attività investigative scattate per ricostruire la dinamica dell’episodio, tra cui l’acquisizione dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, hanno consentito di raccogliere degli elementi a supporto delle presunte responsabilità del 22enne tunisino, il quale, insieme ad altri individui, avrebbe preso parte all’aggressione per strada scaturita da un diverbio verificatosi precedentemente all’interno di una discoteca della zona.