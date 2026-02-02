L’ambasciatore Maiolese: diplomazia e dialogo interreligioso la via per prevenire i conflitti

In un momento storico dove pare che l’odio tra popoli e persone si dilati in maniera preoccupante ed esponenziale, con le regole civili che paiono sottomettersi alla legge del più forte, fa sentire la sua voce Alfredo Maiolese, diplomatico di fama, rappresentante istituzionale italiano impegnato nei processi di dialogo interreligioso e cooperazione internazionale.

Diplomazia civile e dialogo interreligioso sono, per il diplomatico, «strumenti di prevenzione dei conflitti» più incisivi.

«Le nostre iniziative promosse in questo ambito mirano a favorire il dialogo tra popoli e istituzioni, rafforzando una cultura della pace basata sulla responsabilità condivisa», specifica Maiolese, che è segretario generale e ambasciatore at large della World Organization of States – International Parliament for Safety and Peace, organizzazione intergovernativa, ed è Presidente della European Muslims League.

«In un contesto internazionale segnato da conflitti armati, instabilità geopolitiche e crisi umanitarie prolungate – dice – cresce l’attenzione verso il ruolo della diplomazia civile come strumento complementare all’azione diplomatica tradizionale degli Stati».

«Accanto ai negoziati ufficiali – insiste – si stanno infatti affermando iniziative promosse da organizzazioni internazionali e realtà della società civile, capaci di incidere sul piano sociale e preventivo».

Per Alfredo Maiolese «la diplomazia civile si fonda sulla costruzione di relazioni, sul dialogo interculturale e sul coinvolgimento delle comunità locali, con l’obiettivo di ridurre le tensioni prima che si trasformino in conflitti aperti. In questo quadro, il dialogo interreligioso rappresenta uno degli strumenti più complessi ma anche più rilevanti, soprattutto nei contesti caratterizzati da pluralismo culturale e religioso».

«Secondo diversi osservatori – indica il diplomatico – il dialogo tra comunità religiose non può essere ridotto a una dichiarazione di intenti, ma richiede pratiche continuative di confronto e cooperazione. Esperienze maturate in ambito europeo e mediterraneo mostrano come il coinvolgimento di istituzioni, associazioni e rappresentanti religiosi possa contribuire alla coesione sociale e alla prevenzione delle tensioni».

Maiolese allarga poi il campo affermando come utilizzare «linguaggi universali, come la cultura e lo sport» può «facilitare l’incontro tra persone di diversa provenienza. In diversi contesti, progetti che utilizzano lo sport come strumento di inclusione hanno dimostrato come la dimensione educativa e relazionale possa contribuire a creare spazi di confronto e collaborazione, in particolare tra le giovani generazioni».

«Secondo analisti del settore – sottolinea – il valore della diplomazia civile risiede nella sua capacità di operare sul lungo periodo, costruendo relazioni di fiducia tra comunità, istituzioni e attori internazionali. In un’epoca in cui le crisi sembrano moltiplicarsi, il contributo di queste iniziative appare sempre più rilevante per affiancare l’azione degli Stati e dei meccanismi multilaterali. Il dibattito sulla pace e sulla sicurezza internazionale passa quindi anche attraverso il riconoscimento del ruolo delle iniziative di dialogo e cooperazione, che, pur operando spesso lontano dai riflettori, contribuiscono a creare le condizioni per una stabilità più duratura e inclusiva». Dino Frambati

