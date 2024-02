Questa notte una pattuglia della polizia locale è intervenuta per fermare un uomo intento a danneggiare scooter e moto parcheggiati in via Andrea Doria, altezza via del Lagaccio.

Il soggetto, un italiano di 31 anni, ha reagito in modo aggressivo e per riuscire ad arginarlo è stato necessario l’intervento di pattuglie del distretto e della sicurezza.

L’uomo è stato identificato e denunciato per danneggiamenti.