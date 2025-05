LaClaque Poetry Slam: ultimo atto poetico! Quarta edizione del torneo di poesia performativa ideato e organizzato dal collettivo Genova

LaClaque Poetry Slam: ultimo atto poetico!. Venerdì 9 maggio la finale del torneo genovese di poesia performativa. 6 performer si contendono il titolo e l’accesso alle fasi successive del campionato nazionale.

Si terrà venerdì 9 maggio alle ore 21:30, sul palco de LaClaque, la finale del LaClaque Poetry Slam, quarta edizione del torneo di poesia performativa ideato e organizzato dal collettivo Genova Slam in collaborazione con il Teatro della Tosse.

L’evento conclude un percorso iniziato lo scorso febbraio, articolato in tre serate eliminatorie, ciascuna delle quali ha visto sfidarsi sei poeti e poetesse provenienti da diverse regioni italiane. Nell’atto conclusivo di venerdì saliranno sul palco i primi due classificati di ogni eliminatoria: Paolo Agrati, Danna, Elena Di Santo, Emanuele Ingrosso, Andrea Mitri e Amanta Strata, nomi noti e apprezzati nel circuito nazionale della poesia performativa.

Il poetry slam è una competizione tra autori e autrici di testi originali, che vengono recitati senza supporti scenici o musicali, con un tempo limite di tre minuti.

A decretare il punteggio di ogni performance è una giuria scelta casualmente tra il pubblico, secondo le regole fissate dalla LIPS – Lega Italiana Poetry Slam, che coordina a livello nazionale oltre cinquecento eventi all’anno e di cui il torneo de LaClaque fa parte.

Alla conduzione della serata ci saranno, come di consueto, Filippo Balestra e Andrea Fabiani, con la supervisione delle notaie di gara Silvia Benvenuti e Stella Venturo. Il commento musicale è affidato a Simone Gridà Cucco, dj resident della manifestazione.

Nel corso degli anni, il LaClaque Poetry Slam si è affermato come uno degli appuntamenti di riferimento del genere in Italia, per qualità artistica e partecipazione di pubblico. La serata finale promette di offrire uno spettacolo coinvolgente e accessibile, in cui la poesia si fa voce, presenza scenica e dialogo diretto con il pubblico.

Biglietto d’ingresso: 12 euro.

Prevendite attive su Vivaticket:

https://teatrodellatosse.vivaticket.it/it/event/laclaque-poetry-slam-2025/258482

Biglietti disponibili anche al botteghino de LaClaque la sera dell’evento.