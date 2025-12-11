La vera Cometa dei Magi? Walter Riva svela i misteri astronomici della Natività

L’astrofisico dell’Università di Genova approfondisce ipotesi scientifiche e antiche cronache per raccontare cosa vide davvero il cielo al tempo della Natività

Giovedì 11 dicembre 2025, alle 17.00, la Sala Conferenze di Palazzo Ducale ospiterà un appuntamento promosso dall’Accademia Ligure di Scienze e Lettere dedicato a uno dei simboli più evocativi del Natale: la Cometa dei Magi. Protagonista dell’incontro sarà Walter Riva, astronomo e divulgatore dell’Università di Genova, che guiderà il pubblico in un’esplorazione affascinante tra testi antichi e fenomeni celesti alla ricerca di un evento astronomico capace di collocarsi nel contesto storico della Natività.

L’immagine della cometa luminosa che accompagna il viaggio dei Magi fa parte dell’immaginario collettivo, ma le fonti storiche non sempre confermano la tradizione. Le cronache astronomiche orientali, considerate tra le più precise dell’antichità per sistematicità e accuratezza, non registrano comete particolarmente brillanti nel periodo in cui gli studiosi collocano la nascita di Gesù. A rendere più complessa la ricostruzione contribuisce il dibattito sulla datazione stessa della Natività, legato alla mancanza dell’anno zero nei sistemi cronologici dell’epoca e alle difficoltà di incrociare i documenti storici disponibili.

Le ipotesi astronomiche: un “giallo” nel cielo di duemila anni fa

Nel suo intervento, Riva presenterà le principali spiegazioni avanzate dalla comunità scientifica per interpretare la “stella” citata nel Vangelo di Matteo. Tra le ipotesi più discusse figurano spettacolari congiunzioni planetarie, eventi ricorrenti che nell’antichità potevano essere interpretati come segni divini; esplosioni stellari come supernovae o novae, capaci di generare un aumento improvviso della luminosità; e infine il passaggio di oggetti celesti difficili da identificare nelle fonti antiche. Ogni fenomeno sarà trattato come un potenziale protagonista in un’indagine scientifica che ricorda un vero giallo d’astrofisica, in cui indizi, supposizioni e dati storici si intrecciano per tentare di ricostruire ciò che potrebbe essere realmente accaduto.

Il profilo di Walter Riva e il suo impegno nella divulgazione scientifica

Astronomo e comunicatore, Walter Riva dirige l’Osservatorio Astronomico del Righi e presiede il Comitato Antikythera, che gestisce i planetari di Genova e Imperia. All’Università di Genova si occupa di divulgazione e terza missione, collaborando anche con testate come Il Secolo XIX e guidando le riviste Cosmo2050 e NewSpaceEconomy. Autore di numerosi libri dedicati all’Universo, Riva è inoltre associato INAF e partecipa alle attività della rete PRISMA, un progetto nazionale che monitora i bolidi per migliorare la conoscenza dei meteoroidi che attraversano l’atmosfera.

Il suo intervento a Palazzo Ducale offrirà così una prospettiva rigorosa ma accessibile, pensata per chi desidera comprendere quali fenomeni astronomici potrebbero aver ispirato uno dei simboli più iconici del racconto della Natività.

