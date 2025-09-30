La terza edizione de Il mare di Shakespeare nei luoghi più suggestivi di Genova

Shakespeare nei luoghi più suggestivi di Genova

Dal 2 ottobre prende il via la terza edizione de Il mare di Shakespeare (e degli altri), il progetto di Lunaria Teatro che porta le opere del grande drammaturgo inglese in alcuni scenari unici della città. Dopo il successo delle precedenti edizioni, quest’anno la rassegna amplia il suo raggio d’azione: oltre a Nervi, Quinto e Quarto, gli spettacoli si terranno anche a Sant’Ilario, Albaro e San Siro di Struppa, con percorsi teatrali pensati per valorizzare luoghi insoliti e panoramici di Genova.

Una rassegna che unisce cultura e territorio

Il progetto, curato da Lunaria Teatro e ideato da Daniela Ardini con la collaborazione di Raffaella Azim e Pietro Montandon, è risultato nuovamente vincitore del bando Periferie promosso dal Ministero della Cultura e dal Comune di Genova. «Con Il mare di Shakespeare vogliamo arricchire l’offerta culturale autunnale della città, portando il teatro in angoli splendidi ma poco conosciuti», spiega la direttrice artistica Daniela Ardini. L’iniziativa si inserisce in una programmazione che copre l’intero arco dell’anno, con Lunaria a Levante tra inverno e primavera e il festival In una notte d’estate durante la stagione estiva.

I primi appuntamenti tra Nervi e Quinto

Il debutto è previsto dal 2 al 4 ottobre con Bisticci sul mare, una nuova produzione che intreccia alcune delle scene più divertenti tratte dalle commedie di Shakespeare. Tra i protagonisti Alice Bignone ed Ermanno Rovella ne La bisbetica domata sulla terrazza del Collegio Emiliani, mentre a Quinto, al centro anziani “La Rotonda”, Rita Castaldo e Alessio Zirulìa daranno vita a Beatrice e Benedetto da Molto rumore per nulla. Sempre a Quinto, presso l’Unione Sportiva Marinara, Alma Poli, Paolo Drago e Francesco Bianchini interpreteranno i personaggi di Tutto è bene quel che finisce bene.

“Terre Shakespeariane” a Sant’Ilario e Struppa

Il secondo percorso spettacolare, intitolato Terre Shakespeariane, animerà i giardini dell’Istituto agrario Marsano. Le repliche sono previste il 10 e 11 ottobre a Sant’Ilario e il 18 ottobre a San Siro di Struppa, con scene tratte da Re Lear, Amleto, Macbeth e Molto rumore per nulla. In scena, oltre a Rita Castaldo e Alice Bignone, anche Pietro Montandon, Alessio Zirulìa, Francesco Bianchini e Paolo Drago.

“Il mare degli altri”: la letteratura oltre Shakespeare

La seconda parte della rassegna sarà dedicata a Il mare degli altri, un percorso tra autori che hanno amato e descritto i luoghi della Liguria. Gli appuntamenti sono in programma il 25 ottobre con Da Sant’Ilario a San Rocco, l’8 novembre con Quarto millenaria: lungo l’antica via della Castagna e il 15 novembre con Il gran teatro di Albaro.

Un calendario che arricchisce la vita culturale della città

La rassegna autunnale sarà seguita dalla 19ª edizione di Lunaria a Levante, che porterà nuovi spettacoli in diverse location cittadine. Il mare di Shakespeare (e degli altri) conferma così la vocazione di Lunaria Teatro a intrecciare il patrimonio letterario con quello paesaggistico e urbano di Genova, offrendo al pubblico esperienze uniche di teatro diffuso.

La manifestazione è realizzata con la collaborazione del Municipio IX Levante, del Collegio Emiliani, della Pro Loco di Nervi, del Civ Nervi Mare, dell’Associazione “La Rotonda”, dell’Associazione GAU Genova e dell’Unione Sportiva Marinara Italiana di Quinto.

II programma dei percorsi spettacolari itineranti

NUOVA PRODUZIONE

Nervi e Quinto

Bisticci sul mare

Giovedì 2, venerdì 3, sabato 4 ottobre (2 turni: ore 16 e 17)

Punto di incontro al Collegio Emiliani di Nervi

NERVI, TERRAZZA COLLEGIO EMILIANI scene da LA BISBETICA DOMATA con Alice Bignone (Caterina), Ermanno Rovella (Petruccio), Riccardo Cacace (Ortensio/Servo).

QUINTO, CENTRO ANZIANI “LA ROTONDA” scene da MOLTO RUMORE PER NULLA con Rita Castaldo (Beatrice), Alessio Zirulìa (Benedetto), Paolo Portesine (Narratore/Don Pedro).

QUINTO, UNIONE SPORTIVA MARINARA ITALIANA scene da TUTTO È BENE QUEL CHE FINISCE BENE con Alma Poli (Elena), Paolo Drago (Parolles), Francesco Bianchini (Bertram), Anna Nicora (Narratrice/Vedova), Matteo Gualco (Soldato francese).Sant’Ilario

Terre shakespeariane

Venerdì 10, sabato 11 ottobre (2 turni: ore 15:30 e 17)

Punto di incontro all’istituto Marsano di Sant’Ilario

I.I.S. MARSANO SANT’ILARIO scene da RE LEAR con Pietro Montandon (Re Lear), Rita Castaldo (Goneril, Regan e Cordelia, figlie di Lear), Alessio Zirulìa (Fool); AMLETO con Francesco Bianchini (Amlet), Paolo Drago (Becchino); MACBETH con Alessio Zirulìa (Macbeth), Francesco Bianchini (Banquo), Alice Bignone (Streghe); MOLTO RUMORE PER NULLA con tutti gli attori.

San Siro di Struppa

Terre shakespeariane

Sabato 18 ottobre (2 turni: ore 15:30 e 17)

Punto di incontro all’istituto Marsano di San Siro di Struppa

Prezzi: intero 10 euro, under 26 5 euro, prenotazione consigliata al tel. 010.2477045, mail info@lunariateatro.it.

Il programma degli itinerari spettacolari

Il mare degli altri

Itinerari spettacolari con visita guidata e letture degli attori di Lunaria Teatro

Sabato 25 ottobre ore 14:30

Punto di incontro al capolinea del bus 516 a Sant’Ilario

Da Sant’Ilario a San Rocco

Uno sguardo a volo d’uccello sopra Nervi e il Levante genovese con la guida Marcella Rossi Patrone e le parole di alcuni grandi poeti che hanno amato questi luoghi.

Sabato 8 novembre 14:30

Punto di incontro ai Giardini Alexander Langer

Quarto millenaria: lungo l’antica via della Castagna

L’antico tracciato di via Romana della Castagna offre la possibilità di esplorare il passato del territorio e capirne le trasformazioni nei secoli: Quarto Alta, Monte Fasce, Villa Doria Spinola e Villa Doria Spinola Quartara, dimore che riconducono alla nobile famiglia genovese degli Spinola.

Sabato 15 novembre ore 14:30

Punto di incontro in piazza Leopardi, presso la chiesa di Santa Maria del Prato

Il gran teatro di Albaro

Alcune delle più interessanti ville patrizie racchiudono come scrigni il loro illustre passato, anche letterario, da Anton Giulio Brignole Sale a Charles Dickens.

Gli itinerari spettacolari sono ad ingresso libero su prenotazione (tel. 010.2477045, mail info@lunariateatro.it). Offerta gradita, si consigliano scarpe comode.

