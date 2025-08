La Stradale riconsegna cane scappato al padrone

Ritrovato in sopraelevata grazie a due giovani genovesi

Momenti di apprensione sulla strada sopraelevata Aldo Moro di Genova, dove due ragazzi hanno notato un cane che correva in direzione ponente tra le auto in transito. Con grande sangue freddo e in totale sicurezza, i giovani sono riusciti a fermare l’animale e a farlo salire in auto, evitando così che si mettesse ulteriormente in pericolo.

La consegna alla Polizia Stradale di Sampierdarena

Una volta messo in salvo, i ragazzi si sono recati presso la caserma della Polizia Stradale di Sampierdarena. Gli agenti hanno accolto l’animale, provvedendo a rifocillarlo e tranquillizzarlo prima di avviare le verifiche per risalire al proprietario tramite la lettura del microchip.

Il lieto fine: la gioia del proprietario

Grazie agli accertamenti rapidi, il padrone del cane è stato rintracciato in breve tempo. Giunto in caserma, ha potuto riabbracciare il suo amico a quattro zampe, visibilmente spaventato ma in buone condizioni. Secondo la ricostruzione, l’animale si era perso mentre passeggiava con il proprietario nel centro di Genova: un forte rumore improvviso lo aveva spaventato, inducendolo a fuggire nonostante fosse al guinzaglio.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube