La squadra. Il mestiere del poliziotto: il nuovo podcast Rai svela il dietro le quinte

Disponibile su Rai Play Sound, il podcast racconta in sette puntate le attività investigative, operative e umane dei poliziotti italiani.

“La squadra. Il mestiere del poliziotto” è il nuovo podcast di Rai Radio1, realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato, che offre un racconto autentico e in presa diretta del lavoro dei poliziotti italiani. Il progetto è disponibile su Rai Play Sound e permette di scoprire non solo le tecniche investigative e operative più specializzate, ma anche le emozioni, i sacrifici e la dedizione quotidiana di chi indossa la divisa.

Il podcast è pensato come un viaggio che attraversa diverse aree della Polizia: dai delicati casi della sezione omicidi, agli interventi dei negoziatori in situazioni di crisi, dai poliziotti di frontiera agli operatori delle volanti, fino ai pedinatori del Servizio Centrale Operativo, impegnati nel contrasto alla criminalità organizzata, e alle unità specializzate nella prevenzione e gestione della violenza di genere.

Un podcast articolato e corale

Con la conduzione di Carla Manzocchi e la regia di Leonardo Patanè, “La squadra. Il mestiere del poliziotto” è composto da sette puntate principali accompagnate da contenuti extra, che approfondiscono le esperienze dirette dei poliziotti sul campo. Ogni episodio offre una prospettiva unica, mostrando come professionalità, preparazione e intuito si combinino nella gestione di situazioni complesse, dall’intervento immediato sul territorio fino alle indagini più delicate.

Il podcast si distingue per l’approccio corale: numerose voci raccontano le storie quotidiane della Polizia, evidenziando il lato umano e le emozioni dietro ogni operazione, i sacrifici personali, il lavoro di squadra e la passione che muove ogni agente. In questo modo, gli ascoltatori possono comprendere non solo le attività tecniche, ma anche l’impegno morale e sociale che accompagna ogni servizio.

Come ascoltare “La squadra. Il mestiere del poliziotto”

Tutte le puntate del podcast sono disponibili gratuitamente su Rai Play Sound. È possibile fruirle in streaming da computer, smartphone, tablet o smart speaker. Il progetto rappresenta un’opportunità per conoscere più da vicino il lavoro della Polizia di Stato e comprendere le sfide, le responsabilità e le soddisfazioni di chi lavora quotidianamente per la sicurezza dei cittadini.

“La squadra. Il mestiere del poliziotto”, il nuovo podcast di Rai Radio1, racconta il lavoro, le indagini e la vita quotidiana dei poliziotti italiani.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube