La Spezia: titolare di locale sanzionato per attività non autorizzata

Controllo della Polizia e Guardia di Finanza scopre discoteca irregolare con oltre cento persone

Sabato 24 gennaio, la Squadra Amministrativa della Polizia di Stato della Questura della Spezia, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, ha effettuato un’ispezione presso un pubblico esercizio situato nella periferia cittadina. Il locale, abitualmente frequentato da giovani, è stato sottoposto a verifica nell’ambito di controlli mirati ai pubblici esercizi, finalizzati alla sicurezza e al rispetto della normativa vigente.

Al momento dell’intervento, l’ambiente era animato da luci psichedeliche e musica ad alto volume, diffusa tramite un impianto amplificato, con la presenza di un DJ e oltre cento persone che ballavano all’interno. La scena ha fatto emergere immediatamente l’assenza delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di attività da discoteca.

Mancanza di autorizzazioni e sanzioni amministrative

Il titolare del locale era in possesso unicamente della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, rilasciata dal Comune della Spezia. Tuttavia, la normativa vigente richiede una specifica autorizzazione per l’attività di intrattenimento e ballo. Per questa ragione, gli agenti hanno elevato una sanzione ai sensi dell’articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), che disciplina le attività non autorizzate di pubblici esercizi.

Durante il controllo è emersa inoltre l’assenza di certificazione di agibilità dei locali, requisito essenziale per garantire la sicurezza dei frequentatori. Questo ha portato al deferimento del titolare all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’articolo 80 del T.U.L.P.S., che punisce la gestione di esercizi pubblici privi dei requisiti di sicurezza e autorizzazione.

Collaborazione tra forze dell’ordine e tutela della sicurezza

L’intervento congiunto di Polizia di Stato e Guardia di Finanza sottolinea l’attenzione delle autorità verso la tutela dei cittadini e la prevenzione di rischi connessi a locali non regolamentati. La mancanza di autorizzazioni e agibilità non solo costituisce violazione amministrativa e penale, ma espone i frequentatori a potenziali pericoli in caso di emergenze.

Le attività di controllo sui pubblici esercizi proseguiranno anche nei prossimi mesi, con particolare attenzione a locali che ospitano eventi con grande affluenza di pubblico, musica ad alto volume e intrattenimento notturno. L’obiettivo è garantire il rispetto delle norme di sicurezza, prevenire incidenti e tutelare l’incolumità di gestori e clienti.

Implicazioni legali per il titolare

Il deferimento all’Autorità Giudiziaria implica conseguenze penali rilevanti per il titolare, in aggiunta alla sanzione amministrativa già comminata. La normativa italiana prevede specifiche pene per chi gestisce un locale pubblico senza le autorizzazioni necessarie, comprese le attività di intrattenimento e ballo. La combinazione di sanzioni amministrative e provvedimenti giudiziari rappresenta uno strumento fondamentale per il rispetto delle regole nei pubblici esercizi.

Contesto e prevenzione

Il caso della discoteca irregolare alla Spezia evidenzia la necessità di una costante vigilanza sui locali notturni e di intrattenimento, in particolare per quelli che attirano un grande numero di giovani. Le forze dell’ordine insistono sull’importanza della collaborazione tra gestori e autorità, sul rispetto delle licenze e sul mantenimento di ambienti sicuri, al fine di prevenire rischi per il pubblico e garantire il corretto svolgimento delle attività commerciali.

