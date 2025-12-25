La Guardia Costiera della Spezia interviene per un passeggero con insufficienza respiratoria durante la partenza della nave da crociera

Nella serata di Natale, intorno alle ore 19.30, la Guardia Costiera della Spezia è intervenuta per un’emergenza medica a bordo della nave da crociera Costa Toscana. La nave, appena disormeggiata dal porto della Spezia e diretta verso Savona, ha richiesto assistenza alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto a seguito del peggioramento delle condizioni di salute di un passeggero di nazionalità rumena colto da insufficienza respiratoria.

Intervento della Guardia Costiera

Subito dopo la richiesta di soccorso, la motovedetta S.A.R. CP 865 è stata inviata verso la nave per effettuare l’evacuazione medica. I soccorritori hanno operato con rapidità e precisione, sbarcando il passeggero e garantendo il trasferimento a terra in sicurezza, dove ha potuto ricevere le cure sanitarie necessarie. L’operazione si è svolta senza complicazioni, rispettando i protocolli di emergenza previsti per le situazioni critiche in mare.

Coordinamento e sicurezza

L’evacuazione della Costa Toscana conferma l’efficace coordinamento tra la Guardia Costiera e le strutture sanitarie locali, fondamentale per tutelare la vita umana in mare. Situazioni come questa sottolineano l’importanza di avere procedure di emergenza ben collaudate, soprattutto durante periodi di alta attività portuale come le festività natalizie, quando le navi da crociera movimentano numerosi passeggeri lungo le coste liguri e italiane.

