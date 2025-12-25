La Spezia, Natale Subacqueo 2025: Gesù Bambino emerge dalle acque

Tradizione del Golfo della Spezia: la statua del Bambinello portata a riva dai sommozzatori per la Messa di mezzanotte

La tradizione del Natale Subacqueo della Spezia si rinnova anche nel 2025, regalando ai cittadini e ai turisti uno spettacolo unico e suggestivo. La statua del Gesù Bambino, simbolo della nascita del Redentore, è stata portata a riva dai sommozzatori del GSO Gruppo Sub Ospedale La Spezia, composto da dipendenti ASL appassionati di immersioni. L’evento si è svolto sulla passeggiata Morin, dove numerosi fedeli e curiosi hanno applaudito il rito, testimoniando la forte connessione tra il mare e la comunità locale.

Una tradizione dal forte valore simbolico

Il Natale Subacqueo non è solo uno spettacolo visivo, ma un gesto carico di significato: il Bambinello che emerge dalle acque simboleggia la vita, la rinascita e la sacralità del mare, elemento centrale per chi vive e lavora nel Golfo della Spezia. Questa tradizione sottolinea quanto il mare sia percepito come un’entità quasi divina, custode di misteri e risorse fondamentali per la città e il territorio circostante.

Corteo e celebrazione religiosa

Dopo la cerimonia in riva, la statua del Gesù Bambino è stata accompagnata in corteo attraverso le vie del centro storico fino alla Basilica di Santa Maria, antica sede vescovile prima della costruzione della Cattedrale attuale. Il percorso ha permesso ai partecipanti di condividere un momento di riflessione e raccoglimento, culminando nella Messa di mezzanotte, momento clou delle celebrazioni natalizie. Lo stesso rito si è svolto contemporaneamente anche nelle località di Tellaro e San Terenzo, confermando la diffusione e la forza della tradizione lungo tutto il Golfo della Spezia.

La manifestazione conferma l’unicità del Natale subacqueo, un evento che unisce fede, cultura e amore per il mare, richiamando residenti e visitatori a vivere il Natale in modo suggestivo e partecipativo, rispettando al contempo il patrimonio marino e le consuetudini locali.

