La Spezia Estate Festival ospita Giancarlo Giannini

Ultimo appuntamento in Piazza Europa Venerdì 22 agosto alle ore 21.30

Venerdì 22 agosto alle ore 21.30, in Piazza Europa a La Spezia, andrà in scena il decimo e ultimo appuntamento del La Spezia Estate Festival, la rassegna culturale che ogni anno anima la città con spettacoli di teatro, musica e performance con protagonisti artisti di livello nazionale.

Giancarlo Giannini torna nella sua città natale

A chiudere l’edizione sarà Giancarlo Giannini con lo spettacolo “Poesia e Musica”. L’attore, regista e doppiatore, icona del cinema italiano e stella di Hollywood con la sua stella sulla Walk of Fame di Los Angeles, torna così nella sua città natale per un evento unico.

Un viaggio tra poesia e musica immortale

Durante la serata, Giannini interpreterà alcune delle più celebri poesie della letteratura mondiale: da Leopardi a Shakespeare, da Neruda a Ungaretti, passando per Cecco Angiolieri, Petrarca, Dante e Alda Merini. La sua voce inconfondibile sarà accompagnata dai brani musicali di tre musicisti d’eccellenza: Stefano Maffizzoni, Marco Zurzolo e Andrea Candeli, che renderanno l’esperienza ancora più intensa ed emozionante.

Biglietti e informazioni utili

I biglietti sono disponibili al Botteghino del Teatro Civico di La Spezia (ingresso da Corso Cavour 20) e online su Vivaticket. Il costo è di 12 euro + prevendita per l’intero e 5 euro per i ridotti studenti.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e il mercoledì anche dalle 16 alle 19. Per informazioni: tel. 0187/727521 – email: info@teatrocivico.it

