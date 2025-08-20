Home Spettacolo Spettacolo La Spezia

La Spezia Estate Festival ospita Giancarlo Giannini

La Spezia Estate Festival ospita Giancarlo Giannini
Giancarlo Giannini

Ultimo appuntamento in Piazza Europa Venerdì 22 agosto alle ore 21.30

Venerdì 22 agosto alle ore 21.30, in Piazza Europa a La Spezia, andrà in scena il decimo e ultimo appuntamento del La Spezia Estate Festival, la rassegna culturale che ogni anno anima la città con spettacoli di teatro, musica e performance con protagonisti artisti di livello nazionale.

Giancarlo Giannini torna nella sua città natale

A chiudere l’edizione sarà Giancarlo Giannini con lo spettacolo “Poesia e Musica”. L’attore, regista e doppiatore, icona del cinema italiano e stella di Hollywood con la sua stella sulla Walk of Fame di Los Angeles, torna così nella sua città natale per un evento unico.

Un viaggio tra poesia e musica immortale

Durante la serata, Giannini interpreterà alcune delle più celebri poesie della letteratura mondiale: da Leopardi a Shakespeare, da Neruda a Ungaretti, passando per Cecco Angiolieri, Petrarca, Dante e Alda Merini. La sua voce inconfondibile sarà accompagnata dai brani musicali di tre musicisti d’eccellenza: Stefano Maffizzoni, Marco Zurzolo e Andrea Candeli, che renderanno l’esperienza ancora più intensa ed emozionante.

Biglietti e informazioni utili

I biglietti sono disponibili al Botteghino del Teatro Civico di La Spezia (ingresso da Corso Cavour 20) e online su Vivaticket. Il costo è di 12 euro + prevendita per l’intero e 5 euro per i ridotti studenti.
Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e il mercoledì anche dalle 16 alle 19. Per informazioni: tel. 0187/727521 – email: info@teatrocivico.it

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di TelegramFacebook, Twitter e YouTube

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE