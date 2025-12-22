La Spezia, due arresti dalla Polizia: uomo per reati contro il patrimonio e donna per resistenza

Interventi della Squadra Volante domenica pomeriggio e sera, con convalida dell’arresto della donna da parte dell’Autorità Giudiziaria

Nel pomeriggio di domenica, la Polizia di Stato della Spezia ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara nei confronti di un uomo di 50 anni. L’arrestato dovrà espiare la pena di cinque anni e cinque mesi di reclusione a seguito di un cumulo di pene derivanti dalla commissione di reati contro il patrimonio. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Volante, che ha provveduto al trasferimento dell’uomo presso la struttura carceraria competente.

Donna arrestata per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale

La stessa giornata ha visto un secondo intervento della Polizia di Stato, nella serata di domenica, con l’arresto di una donna per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La donna, nel tentativo di sottrarsi a un controllo degli agenti, li ha aggrediti fisicamente, colpendo ripetutamente due poliziotti e provocando lesioni. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria nella mattinata successiva, confermando la regolarità dell’intervento e l’applicazione delle norme previste in casi di aggressione agli operatori di polizia.

Attività di controllo della Polizia di Stato

Gli interventi dimostrano l’attività costante della Polizia di Stato della Spezia nel garantire la sicurezza pubblica e la tutela dei cittadini, sia attraverso l’esecuzione di provvedimenti giudiziari già emessi sia mediante la gestione tempestiva di situazioni di resistenza o aggressione ai danni delle forze dell’ordine. La presenza capillare delle Squadre Volanti sul territorio consente di intervenire rapidamente, riducendo i rischi per la collettività e assicurando l’applicazione della legge.

